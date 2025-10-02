Anzeige
Das sieht doch wieder besser aus

Novo Nordisk dreht nach oben ab 02.10.2025, 11:31 Uhr

Das sieht doch wieder besser aus: Novo Nordisk dreht nach oben ab
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk kommt nicht zur Ruhe. Standen zuletzt noch Trumps Zolldrohungen im Fokus des Handelsgeschehens und belasteten die Aktie, wie auch andere europäische Pharmawerte, drehte Novo Nordisk im gestrigen Mittwochshandel wieder schwungvoll nach oben ab. Und auch daran hatte Trump bzw. die US-Regierung Anteil.
Novo Nordisk 50,15 EUR -0,05 % Lang & Schwarz

Einigung zwischen Pfizer und US-Regierung über günstigere Arzneimittelpreise

Die Nachricht, dass die US-Regierung und der Pharmakonzern Pfizer sich auf günstigere Medikamentenpreise geeinigt haben, brachte neuen Schwung in den zuletzt arg unter Druck geratenen Sektor. Die US-Regierung strebt nun offenkundig auch mit anderen Pharmakonzernen entsprechende Vereinbarungen an. Nicht zuletzt profitierte Novo Nordisk von der neuen Nachrichtenlage und startete eine Erholung.

Novo Nordisk – Aktie dreht nach oben ab

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) überschrieben wir an dieser Stelle am 27. September mit „Könnte bitter werden - Novo Nordisk nach Trumps Zolldrohung in Bedrängnis“. Damals setzte die Aktie unter die eminent wichtige Unterstützung von 50 Euro. Das damit einhergehende Verkaufssignal ließ nicht viel Gutes erwarten.

Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Novo Nordisk muss so schnell wie möglich über die 50 Euro zurückkehren. Mit den frischen „Pfizer-Nachrichten“ im Rücken nahm Novo Nordisk zwar wieder Fahrt auf, tut sich aber noch immer schwer damit, entscheidend über die 50 Euro zu setzen. Mit anderen Worten: Es kann aus charttechnischer Sicht noch keine Entwarnung gegeben werden. Sollte das Unterfangen scheitern, wäre das ein weiteres Zeichen der Schwäche.

Zusammengefasst

Novo Nordisk profitierte von positiven Nachrichten und lancierte einen Erholungsversuch. Die Aktie ist aber noch immer nicht über den Berg. Dieser Berg bzw. die Marke von 50 Euro muss bezwungen werden. Ein wichtiger Horizontalwiderstand sowie die knapp darüber verlaufende Abwärtstrendlinie machen den Kursbereich zu einer Herausforderung. Auf der Unterseite besteht noch immer das Risiko weiterer Abgaben. Ein Test der 40 Euro (August-Tief)  kann nicht ausgeschlossen werden. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für Novo Nordisk Das Kursziel beließen sie bei 392 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 52,50 Euro). Deutlich optimistischer sind die Analysten von JPMorgan. Deren Votum lautet „overweight“ und das Kursziel 500 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 66,97 Euro).

Bn-Redaktion/mt
