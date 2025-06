Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Telekom – Aktie könnte nun kippen

Der Monatswechsel bringt es zudem mit sich, dass in den nächsten Tagen zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Bereits am heutigen Montag (02. Juni) gibt es mit dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im Mai in den USA ein erstes Highlight. Der US-Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Freitag erwartet wird, wird eine spannende und ereignis- und terminreiche Handelswoche beschließen.

Das Ringen um die 24.000er Marke dominiert seit einigen Handelstagen das Geschehen im Dax. Der finale Durchbruch gelang trotz einiger vielversprechender Ansätze bislang nicht. In diesem Punkt muss der Dax dringend nachbessern, will er sich nicht doch noch in einer Korrektur wiederfinden.

Die Aktie der Deutschen Telekom prägte lange Zeit die Aufwärtsbewegung im Dax mit. Das aktuelle Chartbild ist jedoch von Ambivalenz geprägt.

Deutsche Telekom – Aktie könnte kippen

Der Zauber und die Wirkung der starken Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2025 verblasen so langsam. Wir berichten über die Zahlen am 15. Mai an dieser Stelle detailliert. Die Erholung, die in den letzten Tagen und Wochen zu beobachten war, verliert an Schwung und Dynamik. Das könnte die Deutsche Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) durchaus noch einmal in die Bredouille bringen.

In der aktuellen, recht nachrichtenarmen Phase fehlen der Aktie von fundamentaler Seite die Impulse. Aus charttechnischer Sicht sah die „Zahlenrally“ recht vielversprechend aus. Letztendlich erwies sich aber der Widerstandsbereich um 34,6 Euro als veritabler Spielverderber. Der Deutschen Telekom gelang es nicht, den Widerstand aufzubrechen und so die Tür in Richtung des Hochs aus dem März, das bei 35,9 Euro ausgebildet wurde, aufzustoßen. Zuletzt kam die Aktie deutlicher zurück. Im Bereich von 33 Euro trifft die Deutsche Telekom auf erste Unterstützung. Sollte es darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 31 Euro gerechnet werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die 34,6 Euro würde ein starkes Kaufsignal auslösen.

