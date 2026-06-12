Dax im Schatten von SpaceX

Deutsche Bank – Aktie könnte wieder durchstarten, wenn ... 12.06.2026, 10:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax im Schatten von SpaceX: Deutsche Bank – Aktie könnte wieder durchstarten, wenn ...
© Bild von SpaceX-Imagery auf Pixabay
Das Handelsgeschehen am heutigen Freitag (12. Juni) steht ganz im Zeichen des Börsengangs von SpaceX. Es ist, wie kann es angesichts des Protagonisten auch nicht anders sein, der bislang größte Börsengang in der Geschichte. Über die Qualität des Unternehmens kann gestritten werden – das Drumherum des Börsengangs sucht hingegen seinesgleichen. Und so erwarten die meisten Marktakteure mit Beginn des offiziellen Handels einen satten Kurssprung in der Aktie des Raumfahrtunternehmens. Wie nachhaltig das Ganze sein wird, bleibt indes abzuwarten.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 28,66 EUR +3,19 % Lang & Schwarz

Für den Dax geht eine ereignisreiche Handelswoche zu Ende. Vor allem Preisdaten und die Entwicklungen im Nahen Osten bestimmten hierbei das Handelsgeschehen. Abermals scheint US-Präsident vor einem „finalen Deal“ mit dem Iran zu stehen. Die Aktienmärkte reagiert zumindest auf die Aussicht. Von den Anleihemärkten kamen positive Impulse. So sanken die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder unter die kritische Marke von 4,5 Prozent. 

Ein Wochenschluss komfortabel oberhalb von 24.000 Punkten wäre für den deutschen Leitindex im Hinblick auf die nächste Woche eminent wichtig. Im weiteren Tagesverlauf stehen noch Daten zum Konsumklima (ermittelt durch Uni Michigan) in den USA zur Veröffentlichung an. Diese könnten durchaus Bewegung in das Handelsgeschehen bringen.

Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank – Aktie könnte wieder durchstarten, wenn…

Findet die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) wieder in die Erfolgsspur zurück? Nach dem Verlust wichtiger Unterstützungen – zuletzt gingen die 28 Euro verloren – sah es nach einem Kursdebakel aus. Doch der befürchtete Kursrückgang in Richtung  24 Euro blieb zunächst aus. Vielmehr gelang es der Deutschen-Bank-Aktie in Reichweite zu den 28 Euro zu verbleiben und den Kontakt nicht abreißen zu lassen. 

Zuletzt verstärkte die Aktie wieder den Druck auf den Widerstandsbereich um 28 Euro. Doch der Knoten will noch nicht platzen. Die 28 Euro sind eine große Herausforderung. Das bedeutet allerdings auch, dass, sollte doch noch der Vorstoß gelingen, ein starkes Kaufsignal entstehen könnte. Ein potenzielles Ziel stellt der Widerstandsbereich um 30 Euro dar. Diesem vorgelagert befindet sich bei 29 Euro ein weiterer Widerstand. Mit Blick auf die Unterseite ist die Aufgabenstellung klar definiert. Die Deutsche Bank muss etwaige Rücksetzer eng begrenzen. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 26 Euro kommen, wäre Obacht geboten. Bei einem Rücksetzer unter die 24 Euro würde eine Neubewertung notwendig werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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