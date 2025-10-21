Dax in banger Erwartung

Deutsche Telekom – Das sieht doch wieder besser aus 21.10.2025, 15:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax in banger Erwartung: Deutsche Telekom – Das sieht doch wieder besser aus
© Mit freundlicher Genehmigung der Deutsche Telekom AG / itarbeiter im T-Systems Rechenzentrum in Magdeburg
Der Dax hat sich über die 24.000 Punkte zurückgekämpft und zeigt sich gut erholt. Der Schwächeanfall in der letzten Woche scheint überstanden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 30,10 EUR -0,31 % Lang & Schwarz

Die Blicke richten sich nach oben. Und in die USA. Die Quartalsberichtssaison nimmt hier Fahrt auf. Zahlreiche Unternehmen aus dem Technologiebereich veröffentlichen in den nächsten Tagen ihre Quartalsberichte. Die Qualität der Berichte dürfte maßgeblich die Stimmung an den Aktienmärkten beeinflussen. Sollten Netflix & Co. enttäuschen, könnte das die ohnehin fragile Situation an den Aktienmärkten weiter destabilisieren. 

Neben der Quartalsberichtssaison steht auch der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China im Fokus. Zuletzt gab es Zeichen der Entspannung, die von Aktienmärkten mit Wohlwollen quittiert wurden. 

Kommen wir auf den Dax zurück. Durch die Gegenbewegung des Index und die Rückkehr des Dax über die 24.000er Marke hat sich das Korrekturszenario erst einmal nicht weiter manifestieren können. Ob es letztendlich gebannt ist und der Dax nun wieder auf der Oberseite durchstarten kann, bleibt abzuwarten. Ein erneuter Rücksetzer unter die Marke von 24.000 Punkten könnte den Index abermals in die Bredouille bringen. Ein neues Rekordhoch jenseits der 24.770 Punkte würde das Chartbild hingegen klären.

Für die Aktie der Deutschen Telekom lief es in den letzten Wochen und Monaten nicht rund. Seit dem eindrucksvollen März-Hoch steht die Aktie unter Druck. Die zwischenzeitlich lancierten Erholungsversuche brachten nicht die erhoffte Trendwende. Noch gilt es, den aktuellen Erholungsversuch kritisch zu bewerten. Aber womöglich bringt er doch am Ende die erhoffte Trendwende. 

Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom – Das sieht doch wieder besser aus

Nach dem Rücksetzer unter die 30 Euro trübte das Chartbild der Deutschen Telekom (Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) weiter ein. 

Nur mit Mühe gelang es der Aktie, die Unterstützung bei 28 Euro zu verteidigen. Zwischenzeitlich drehte die Aktie nach oben ab und kämpfte sich über den Widerstandsbereich um 29,5 Euro / 30 Euro zurück. Auf den Erfolg ausruhen sollte sich die Aktie hingegen nicht. Um den Abwärtstrend zu brechen, bedarf es einer Bewegung über die 32 Euro.  In diesem Kursbereich befindet sich ein Widerstandscluster bestehend aus Abwärtstrend, Horizontalwiderstand sowie 200-Tage-Linie. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research stufen die Deutsche Telekom unverändert mit „buy“ ein. Das Kursziel hoben sie jedoch von 41 Euro auf 42 Euro an.
(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UQ0103
Ask: 1,70
Hebel: 18
mit starkem Hebel
UP698B
Ask: 6,87
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UQ0103 UP698B. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
3 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
4 Ottobock geht an die Börse - Preisspanne bekanntgegeben Hauptdiskussion
5 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
3M hebt Prognose: Weniger Krise, mehr Cash

15:29 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus und Cathay: Airbus forciert SAF-Projekte

14:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ausbruch verpasst: Vestas unter Druck. Aufwärtstrend in Gefahr

14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD greift global an: Anleger bleiben vorsichtig

14:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aixtron mit Q3-Eckdaten: Neue Kursturbulenzen voraus?

10:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Offensive hebt Oracle: Aber zu welchem Preis?

Gestern 17:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Boeing: FAA-Freigabe hebt den Kurs

Gestern 16:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Made in USA: Nvidia's Chip-Revolution beginnt

Gestern 16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer