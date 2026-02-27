Dax steht vor einem spannenden Wochenfinale

Allianz – Starke Zahlen forcieren Kursanstieg 27.02.2026, 09:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax steht vor einem spannenden Wochenfinale: Allianz – Starke Zahlen forcieren Kursanstieg
© Foto von Marc-Olivier Jodoin auf Unsplash
Der Dax steuert auf ein spannendes Wochenfinale zu. Der Ausbruch über die 25.000 Punkte hat noch einmal frische Kräfte freigesetzt. Der Dax löste sich zuletzt von der Marke und orientiert sich so langsam in Richtung Rekordhochs. Ein Wochenschluss deutlich oberhalb von 25.000 Punkten mit Kontakt zu den Rekordhochs wäre im Hinblick auf die nächste Handelswoche eminent wichtig.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 384,90 EUR +0,30 % Lang & Schwarz
DAX 25.390,64 PKT +0,21 % Ariva Indikation

Die Quartalsberichtssaison weist Licht und Schatten auf. Zu den Dax-Werten, die überzeugen konnten, gehört die Allianz. Der Versicherungskonzern legte gestern die vorläufigen Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2025 respektive für das Gesamtjahr vor. Der Geschäftsbericht wird am 13. März präsentiert.  

Allianz – Starke Zahlen forcieren Kursanstieg

Die Zahlen wurden vom Markt positiv aufgenommen. Die Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) legte daraufhin deutlich zu. Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten an. 

Das gesamte Geschäftsvolumen belief sich im Jahr 2025 auf 186,9 Mrd. Euro, nach 179,8 Mrd. Euro im Jahr 2024. Dabei verzeichnete der Versicherungskonzern ein Plus in allen Segmenten. Das operative Ergebnis wurde mit 17,4 Mrd. Euro (2024: 16,0 Mrd. Euro) veröffentlicht. Auf die Anteilseigner entfiel ein bereinigter Jahresüberschuss in Höhe von 11,1 Mrd. Euro (2024: 10,0 Mrd. Euro). Für das Jahr 2026 erwartet die Allianz ein operatives Ergebnis in einer Größenordnung von 17,4 Mrd. Euro +/- 1 Mrd. Euro.

Allianz Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Neben den guten Zahlen hatte der Versicherungskonzern weitere gute Nachrichten im Gepäck. So will der Konzern die Dividende für 2025 auf 17,10 Euro anheben. Das ist im Vergleich zu 2024 ein Plus von 11 Prozent. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 2,5 Mrd. Euro an. Dieses soll im März starten und spätestens am 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie in einer spannenden Konstellation. Mit den starken Zahlen im Rücken forcierte die Allianz den Ausbruch über die Widerstandsmarke von 380 Euro. Doch noch immer ist der Aktienkurs in einem symmetrischen Dreieck (orange dargestellt) gefangen. Um dieses Dreieck über die Oberseite endgültig aufzulösen, bedarf es eines Vorstoßes über die 388 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank stufen die Allianz-Aktie unverändert mit „kaufen“ ein. Den fairen Wert hoben sie von 417 Euro auf 424 Euro an. Die Analysten von JP Morgan sind etwas zurückhaltender und stufen die Versicherungsaktie mit „neutral“ ein. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 380 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ2R31
Ask: 2,02
Hebel: 19
mit starkem Hebel
VK08U6
Ask: 6,81
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ2R31 VK08U6. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
2 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Steinmeier-Nachfolge wird am 30. Januar 2027 bestimmt Hauptdiskussion
4 Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein Hauptdiskussion
5 TAGESVORSCHAU: Termine am 25. Februar 2026 Hauptdiskussion
6 APA ots news: "IFA AG | 6% Nachhaltigkeitsanleihe 2026-2031 (2032)" zur... Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
SAP-Konkurrent im Fokus: Salesforce mit robusten Zahlen. Was macht …

8:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktreaktion auf Jahreszahlen: AIXTRON Aktie in Grün Gewinn schwä…

Gestern 18:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Salesforce explodiert um 8%: Jetzt noch schnell einsteigen?

Gestern 18:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Scout24 unter Druck: Rekordzahlen reichen Anlegern nicht mehr aus!

Gestern 18:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktreaktion auf Quartalszahlen: D-Wave Quantum verfehlt …

Gestern 17:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Evotec: Das Biotech-Drama geht in die nächste Runde

Gestern 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Marktreaktion trotz schwacher Zahlen: PUMA-Aktie trotzt Verlustserie…

Gestern 17:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Massive Gewinne: Allianz will Aktien zurückkaufen

Gestern 13:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer