Dax stolpert ins Wochenende

Allianz – Aktie stemmt sich gegen den Abverkauf 28.03.2026, 10:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax stolpert ins Wochenende: Allianz – Aktie stemmt sich gegen den Abverkauf
© Bild von Natalie auf Pixabay
Der deutsche Leitindex stolpert mehr oder weniger ins Wochenende. Dass es dem Index dabei immerhin gelang, die 22.000 Punkte zu verteidigen, sollte man wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Dennoch hat der Krieg im Nahen und Mittleren Osten den Index weiter im Griff. Auch im Freitagshandel dominierte das Thema und sorgte für die eine oder andere Turbulenz. Die hohen Ölpreise blieben auch am Freitag ein bestimmendes Thema. Inflationssorgen gehen unverändert mit ihnen einher.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 349,00 EUR -0,10 % Lang & Schwarz
DAX 22.099,13 PKT -2,28 % Ariva Indikation

Hinter dem Dax liegt eine ausgesprochen wechselvolle Handelswoche. Zu Wochenbeginn erlitt der Index einen veritablen Schwächeanfall. Die Entwicklungen vom letzten Wochenende (Stichwort: damaliges Trump-Ultimatum in Richtung Iran) verunsicherten Anleger und Investoren. Da sich die Lage temporär entspannte, entwickelte sich eine bemerkenswerte Erholung, die allerdings unter dem Eindruck der erneuten Zuspitzung der Ereignisse wieder in sich zusammenfiel. Im Ergebnis stand am Freitag erneut die Marke von 22.000 Punkten im Fokus. Ein Rücksetzer unter die 22.000 Punkte würde ein weiteres Verkaufssignal auslösen. Eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 20.000 Punkte sollte in diesem Fall nicht überraschen.

Die Allianz-Aktie kann sich der Gemengelage nicht vollständig entziehen. Auf der Oberseite fehlt der Aktie die Durchschlagskraft, dafür wirkt sie auf der Unterseite gut abgesichert. Die Spannung steigt.

Chartanalyse

Allianz – Aktie stemmt sich gegen den Abverkauf

Für die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) stand es zuletzt Spitz auf Knopf. Die Aktie testete zu Wochenbeginn den eminent wichtigen Unterstützungsbereich 340 Euro / 332 Euro – und das nicht zum ersten Mal im März. Einmal mehr war es eminent wichtig, dass der Test erfolgreich verlief. Der Kursbereich hat aus

charttechnischer Sicht mittlerweile zentrale Bedeutung. Ein Rücksetzer unter die 332 Euro könnte die Allianz-Aktie in die Bredouille bringen. Mit Blick auf die Oberseite gilt festzustellen, dass der Aktie gegenwärtig die Kraft fehlt, um nachhaltige Aufwärtsbewegungen zu lancieren. Zuletzt scheiterte die Aktie am Widerstand von 365 Euro. Insofern wäre ein Vorstoß über die 365 Euro ein erstes Entspannungssignal.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC bestätigten zuletzt ihr Votum „sector perform“ für die Aktie. Das Kursziel für die Allianz-Aktie sehen sie unverändert bei 400 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten indes ihr Votum „underweight“ und ihr Kursziel von 350 Euro für die Aktie.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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