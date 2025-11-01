Dax taumelt ins Wochenende: Deutsche Telekom – Jetzt wird es dramatisch

Anzeige
Deutsche Telekom – Jetzt wird es dramatisch
© Bild: istockphoto.com/Anne Czichos
Dem Dax geht merklich die Puste aus. Das Wochenfinale gestaltete sich schwierig. Die eminent wichtige Marke von 24.000 Punkten stand unter massivem Druck. Dass der Index die Handelswoche unterhalb von 24.000 Punkten beenden musste, lässt für die kommende Handelswoche nicht viel Gutes erwarten. Und in dieser wird es hoch hergehen. Zahlreiche Konjunkturdaten sowie eine wahre Lawine von Quartalszahlen werden die Aktienindizes auf Trab halten.
Deutsche Telekom 26,99 EUR +0,09 %
DAX 23.973,96 PKT -0,65 %

Dem Dax ist das Aufwärtsmomentum abhandengekommen. Zuletzt verpasste es der Index, Akzente auf der Oberseite zu setzen und neue Rekordhochs zu markieren. Infolgedessen rutschte der Dax sukzessive in Richtung 24.000 Punkte. Mit dem Rücksetzer unter die 24.000er Marke zum Wochenschluss hat sich die aktuelle Schwäche noch einmal deutlich manifestiert. Vor dem Hintergrund der aktuellen charttechnischen Konstellation ist eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 23.000 Punkte zu erwarten. Das Thema Jahresendrallye könnte schneller von der Agenda genommen werden, als dem einen oder anderen lieb sein dürfte.

Von einer Jahresendrallye ist die Aktie der Deutschen Telekom bislang weit entfernt. Bis in den März dieses Jahres haussierte die Aktie auf eindrucksvolle Art und Weise. Dann kippten Stimmung und Kurs. Mittlerweile befindet sich die Aktie der Deutschen Telekom seit Monaten in einer Korrektur. Ein Ende der Schwächephase ist nicht abzusehen. Ganz im Gegenteil. Denn jetzt könnte es dramatisch werden.

Deutsche Telekom – Jetzt wird es dramatisch

Wir haben an dieser Stelle einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um das prekäre Chartbild der Deutschen Telekom (Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) adäquat darzustellen.

Aktienenalyse

Das markante März-Hoch bei 35,9 Euro thront eindrucksvoll über dem Kursverlauf der Deutschen Telekom. Ausgehend vom Zwischenhoch installierte sich ein veritabler Abwärtstrend (grün dargestellt). Dieser hat mittlerweile eine beeindruckende Dominanz erlangt. Die Aktie musste im Verlauf wichtige Unterstützungen aufgeben; so zuletzt die Kursbereiche von 30 Euro und 28,5 Euro.

Zusammengefasst

In der aktuellen Phase ergeht sich die Aktie der Deutschen Telekom in einer ausgeprägten Schwäche. Immer neue Verkaufssignale machen der Aktie zu schaffen. Bricht man die aktuelle Konstellation auf die charttechnische Konstellation herunter, ist mit weiteren Abgaben zu rechnen. Aktuell steht der untergeordnete Unterstützungsbereich um 27 Euro im Fokus. Sollte dieser nicht halten, ist mit weiteren Abgaben auf 23,5 Euro zu rechnen. Die Deutsche Telekom wird die aktuellen Quartalszahlen am 13. November veröffentlichen. Positive Überraschungen sind angesichts der prekären Charttechnik willkommen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research stufen die Deutsche Telekom unverändert mit „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 42 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
