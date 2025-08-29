Stablecoin-Fantasie als potenzieller Turbo:
Könnte diese Aktie jetzt bald durch die Decke gehen?
Dell enttäuscht trotz Rekordzahlen

Dell-Aktie stürzt ab: KI-Geschäft glänzt, doch schwacher Ausblick schockiert Anleger 29.08.2025, 14:02 Uhr

Dell enttäuscht trotz Rekordzahlen: Dell-Aktie stürzt ab: KI-Geschäft glänzt, doch schwacher Ausblick schockiert Anleger
© Symbolbild von Dell
Dell überzeugt mit starken Quartalszahlen und rasant wachsendem KI-Server-Geschäft. Doch der verhaltene Ausblick und sinkende Margen lassen die Aktie abstürzen.
Rekordzahlen im KI-Segment, doch Margendruck lastet schwer

Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres übertraf Dell mit einem bereinigten Gewinn von 2,32 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 29,78 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten. Besonders stark zeigte sich erneut das Geschäft mit KI-optimierten Serverlösungen: Mit Lieferungen im Wert von zehn Milliarden US-Dollar bereits zur Halbzeit des Jahres wurde das Volumen des gesamten Vorjahres übertroffen. Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen seine Prognose auf zwanzig Milliarden US-Dollar in diesem Bereich an.

Trotz der beeindruckenden Wachstumszahlen reagierten die Märkte negativ. Der Grund liegt vor allem im deutlichen Rückgang der Bruttomarge auf 18,7 Prozent, ein Wert, der klar unter den Erwartungen lag. Ursachen waren unter anderem höhere Produktionskosten, logistische Engpässe sowie aggressive Preisstrategien im Wettbewerb um große Aufträge.

Ausblick enttäuscht – Anleger ziehen sich zurück

Zwar wurde die Gesamtjahresprognose nach oben angepasst, mit nun erwarteten Umsätzen von bis zu 109 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 9,55 US-Dollar je Aktie. Doch der vorsichtige Ausblick auf das kommende Quartal sorgte für Ernüchterung: Dell rechnet nur mit einem Gewinn von 2,45 US-Dollar je Aktie, während Analysten mit etwa 2,55 US-Dollar kalkulierten. Die Aktie verlor daraufhin im vorbörslichen Handel deutlich an Wert.

Strategischer Spagat zwischen Wachstum und Profitabilität

Dell steht vor einer komplexen Herausforderung: Während das Segment für KI-Server boomt, bleibt das klassische PC-Geschäft weitgehend stagnierend. Im Client-Segment wurde lediglich ein Umsatzwachstum von einem Prozent verzeichnet. Der Fokus auf das hochmargige KI-Geschäft geht kurzfristig zu Lasten der Rentabilität, ein Spagat, der Investoren aktuell verunsichert. Kann Dell den Margendruck in den Griff bekommen, ohne den Expansionskurs zu gefährden? Oder droht dem Hoffnungsträger der KI-Infrastruktur eine Wachstumsfalle? Die kommenden Quartale dürften darüber entscheiden, ob die Strategie aufgeht.

Bn-Redaktion/jh
