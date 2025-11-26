Kupfer-Superzyklus voraus:
Dell überzeugt mit Zahlen

Was ist für die Aktie jetzt noch drin? 26.11.2025, 13:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dell überzeugt mit Zahlen: Was ist für die Aktie jetzt noch drin?
© Foto von Its me Pravin auf Unsplash
Die mit Spannung erwarteten Zahlen von Dell sind da. Der Tech-Konzern veröffentlichte diese am gestrigen Dienstag (25. November, nach US-Handelsschluss). In der Vergangenheit war Dell in puncto Zahlen nicht immer sattelfest. Doch die Ergebnisse für das 3. Quartal des Fiskaljahres 2026 konnten sich sehen lassen und wurden entsprechend vom Markt honoriert.
Dell mit starken Q3-Zahlen

Dell berichtete über das 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Oktober 2025) des Geschäftsjahres 2025. Der Tech-Konzern gab den Umsatz mit 27,005 Mrd. US-Dollar an, nach 24,366 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 1. November 2024) des Geschäftsjahres 2025. Der Umsatzanstieg in Höhe von etwa 11 Prozent wusste nicht vollumfänglich zu überzeugen. Hier hatte man sich etwas mehr erwartet. 

Blicken wir auf die Ergebnisseite. Dort lief es noch einmal deutlich besser. Dell veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,548 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 2,28 US-Dollar). Im entsprechenden Vorjahreszeitraum lag der Gewinn bei 1,170 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 1,64 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) vermeldete der Tech-Konzern einen Gewinn in Höhe von 1,762 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,59 US-Dollar). Im Vorjahreszeitraum lag der um Sondereffekte bereinigte Gewinn bei 1,583 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,21 US-Dollar).

Der bereinigte free cash flow überzeugte mit einer Steigerung zum Vorjahresquartal um 133 Prozent auf nunmehr 1,670 Mrd. US-Dollar ebenfalls.

DELL Aktienchart

Für das Gesamtjahr erwartet Dell einen Umsatz zwischen 111,2 Mrd. US-Dollar bis 112,2 Mrd. US-Dollar. Das Geschäft mit KI-Servern soll mit 25 Mrd. US-Dollar (+150 Prozent) zum Gesamtjahresumsatz beitragen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAAP) wird mit einem EPS in Höhe von 9,92 US-Dollar (Mittelwert) erwartet. 

Dell-Aktie mit kleinem Kursfeuerwerk

Die fulminante Rallye der Dell-Aktie (WKN: A2N6WP | ISIN: US24703L2025 | Ticker-Symbol: 12DA) kippte Ende Oktober. In den letzten Wochen ging es stramm gen Süden. Notierte die Aktie im 52-Wochen-Hoch noch bei knapp 170 US-Dollar, testete sie wenige Tage vor den Zahlen den eminent wichtigen Unterstützungsbereich um 120 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel ging es für Dell erst einmal kräftig nach oben. Der obere Chart zeigt aber zugleich, dass noch nichts gewonnen ist. Die Aktie muss über die 140 US-Dollar, um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen. Gleichzeitig gilt es, Rücksetzer unter die 120 US-Dollar zu vermeiden. Sollte es hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
