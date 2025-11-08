Der Wind hat sich gedreht

Vestas nach den Zahlen mit Rückenwind 08.11.2025, 08:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Der Wind hat sich gedreht: Vestas nach den Zahlen mit Rückenwind
© Symbolbild von Timusic Photographs auf Unsplash
Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas legte kürzlich die Zahlen für das 3. Quartal 2025 vor. Die Aktie ging danach steil, denn die Zahlen fielen überraschend gut aus. Bekommt die Aktie nun nachhaltigen Rückenwind, nachdem ihr zuletzt mächtig Gegenwind entgegenblies?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 20,21 EUR +0,02 % Lang & Schwarz

Vestas mit überraschend starken Zahlen für das 3. Quartal 2025

Die Zahlen im Detail. Vestas veröffentlichte den Umsatz für das 3. Quartal 2025 mit 5,339 Mrd. Euro, nach 5,177 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Das ist ein ordentliches Plus von gut 3 Prozent. Die Dänen vermeldeten ein EBITDA in Höhe von 671 Mio. Euro, nach 440 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Vestas gab das operative Ergebnis für das 3. Quartal 2025 mit 414 Mio. Euro an, nach 231 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2024. Der Nettogewinn legte kräftig zu. Vestas veröffentlichte diesen mit 405 Mio. Euro, nach 184 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Der wichtige free cash flow fiel mit 538 Mio. Euro bärenstark aus. Im 3. Quartal 2024 war der free cash flow mit -284 Mio. Euro noch deutlich negativ.

Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung konkretisierte Vestas die Prognose für das Gesamtjahr 2025. Die Dänen rechnen nunmehr mit einem Umsatz in einer Spanne von 18,5 Mrd. Euro bis 19,5 Mrd. Euro, nach zuvor 18 Mrd. Euro bis 20 Mrd. Euro. 

Chartanalyse

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research bestätigten ihr Votum „hold“. Das Kursziel hoben sie jedoch von 115 Dänische Kronen auf 150 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 20,09 Euro) an. Die Analysten der DZ Bank bestätigten ihr Votum „kaufen“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 135 Dänische Kronen auf 165 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 22,10 Euro) an. Die Analysten von JPMorgan bewerten die Perspektiven ganz ähnlich. Das Votum der US-Amerikaner lautet unverändert „overweight“ und das Kursziel 164 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 21,96 Euro).

Chartcheck: Trendumkehr nimmt Form an

Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) befindet sich in einer richtungsweisenden Phase. Die Aktie übersprang zuletzt die Marke von 20 Euro. Damit hat die Bodenbildung einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Trendumkehr nimmt Form an. Sollte es der Vestas-Aktie nun auch noch gelingen, die 22,5 Euro zu knacken, wäre das ein weiteres Zeichen der technischen Stärke. Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 18,5 Euro / 17,5 Euro zu verorten.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VC39FF
Ask: 0,36
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VC39FF. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
2 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
3 Renk: Führungswechsel mitten im Höhenflug! Hauptdiskussion
4 IW-Umfrage: Personalabbau in jedem dritten Betrieb geplant Hauptdiskussion
5 Neue Funktion:: Mehrere Watchlists anlegen Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Talfahrt nach Trumps China-Drohungen Hauptdiskussion
7 Trump ändert Zollpläne für Lastwagen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax wankt ins Wochenende: DHL Group – Starke Zahlen überraschen …

8:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Airbus vor Krise: FCAS-Streit eskaliert dramatisch

Gestern 17:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TeamViewer: Großinvestor kauft Millionen-Aktien!

Gestern 17:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Hensoldt: Bringen die Zahlen die Trendwende? Die nächsten Kursziele…

Gestern 14:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Plötzlicher Schub bei Peloton Interactive Inc – Aktie auf …

Gestern 13:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Telekom verliert weiter an Boden – Kursverlauf sorgt für Ernü…

Gestern 13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Grossauftrag für Züge aus der Schweiz, doch Siemens verliert an…

Gestern 12:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall nach Zahlen: Brechen jetzt die Dämme?

Gestern 10:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer