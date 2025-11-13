Gamechanger-News
Nach Rallye & Konsolidierung: Kommt jetzt die nächste Aufwärtsbewegung?
Deutsche Telekom – Anleger jubeln

Starke Zahlen, Rekorddividende und Aktienrückkauf 13.11.2025, 10:33 Uhr

Deutsche Telekom – Anleger jubeln: Starke Zahlen, Rekorddividende und Aktienrückkauf
© Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann / Konzernzentrale in Bonn
Die Deutsche Telekom legte am heutigen Donnerstag (13. November) die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Ein starkes Zahlenwerk, die Ankündigung einer Rekorddividende und eines Aktienrückkaufprogramms lassen Anleger jubeln. Die Aktie selbst reagierte zunächst verhalten positiv auf die Zahlen. Das könnte allerdings daran liegen, dass sie im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung bereits kräftig anzog.
Deutsche Telekom – Starke Zahlen für das 3. Quartal 

Schauen wir uns einmal die Zahlen für das 3. Quartal 2025 im Detail an. Die Deutsche Telekom vermeldete einen Umsatz in Höhe 28,935 Mrd. Euro. Im Vergleich zum 3. Quartal 2024 (28,501 Mrd. Euro) ist das ein ordentliches Plus von 1,5 Prozent. Einmal mehr profitierte der Telekommunikationskonzern von einem starken Geschäft in den USA (+2,6 Prozent) und in Europa (+2,2 Prozent). Weniger berauschend lief es hingegen auf dem deutschen Markt (-1,8 Prozent). Allerdings bot sich dieses Bild bereits im 2. Quartal.

Die Deutsche Telekom veröffentlichte für das 3. Quartal 2025 ein bereinigtes EBITDA AL (bereinigtes EBITDA um Leasingkosten angepasst) in Höhe von 11,115 Mrd. Euro, nach 11,096 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. Der bereinigte Konzernüberschuss nach Minderheiten wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 2,670 Mrd. Euro angegeben, nach 2,335 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Der free cash flow AL verringerte sich im aktuellen Berichtszeitraum hingegen auf 5,622 Mrd. Euro, nach 6,189 Mrd. Euro im 3. Quartal 2024. 

Die Deutsche Telekom kündigte im Rahmen der Zahlenveröffentlichung für das 3. Quartal 2025 eine Dividende für 2025 in Höhe von 1,00 Euro an, nach 0,90 Euro im Jahr 2024. Zudem plant das Unternehmen, im Jahr 2026 Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu 2 Mrd. Euro zu tätigen. 

Deutsche Telekom Aktie

Aktie nach den Zahlen zunächst mit leichten Gewinnen

Die Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) reagierte zunächst verhalten positiv auf die Zahlen. Man darf gespannt sein, ob im Verlauf des heutigen Donnerstagshandels noch mehr Zug nach oben reinkommen wird oder aber ob die Stimmung und somit der Kurs womöglich doch noch kippen. Aus charttechnischer Sicht gilt es nun, die begonnene Erholung weiter voranzutreiben. Ein Vorstoß über die 28 Euro wäre vor diesem Hintergrund eminent wichtig. Sollte das Unterfangen gelingen, würden sich die Blicke auf die 30 Euro-Marke richten. Auf der Unterseite haben die 26 Euro nunmehr zentrale Bedeutung als Unterstützung. Ein Rücksetzer würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Bn-Redaktion/mt
