Mit Dr. Abdu Mudesir übernimmt ein erfahrener Technologe den Posten des Technologievorstands bei der Deutschen Telekom und soll den Konzern mit Fokus auf Open RAN und KI-Netzarchitektur modernisieren. Parallel dazu stößt der Konzern weitere Aktien seiner US-Tochter T-Mobile ab, was Kapital freisetzt, aber auch strategische Kontrolle kostet. Hoffnung kommt aus Europa: Eine neue Partnerschaft mit Comcast soll das Geschäft im vernetzten Zuhause ankurbeln – doch die Aktie bleibt angeschlagen, und alle Augen richten sich nun auf die November-Zahlen.
Neuer Technologiechef übernimmt – Hoffnungsträger für die Transformation?

Seit Oktober verantwortet Dr. Abdu Mudesir als neuer Technologievorstand die digitale Zukunft der Deutschen Telekom. Der 43-Jährige tritt die Nachfolge von Claudia Nemat an, die nach 14 Jahren im Vorstand überraschend ausschied. Mudesir war zuvor bereits Chief Technology Officer unter Nemat und gilt als erfahrener Stratege in Schlüsselbereichen wie Mobilfunk, Glasfaserausbau und KI-gesteuerter Netzarchitektur.

Mit seinem Fokus auf Open RAN-Technologie und Cloud-basierte Infrastrukturen soll er den Konzern in die nächste Phase der digitalen Transformation führen. Ob ihm dieser Innovationsschub gelingt, bleibt abzuwarten – entscheidend wird sein, wie stark er Impulse im operativen Geschäft setzen kann.

Verkauf der T-Mobile US-Aktien: Kapitalgewinn oder Kontrollverlust?

Parallel zum Führungswechsel hat die Telekom einen weiteren Schritt beim schrittweisen Rückzug aus der US-Tochter unternommen. Zwischen dem zehnten und vierzehnten Oktober wurden 191.472 Aktien von T-Mobile US veräußert – zu Kursen zwischen 224,96 und 230,62 US-Dollar, mit einem Gesamtvolumen von 44,04 Millionen US-Dollar. Diese Maßnahme ist Teil eines bereits im Juni beschlossenen Handelsplans.

Zwar fließt dem Konzern dadurch frisches Kapital zu, doch der verbleibende Aktienbestand sinkt auf 627,8 Millionen Stück – und damit auch der Einfluss auf die Ertragssäule jenseits des Atlantiks. Der schrittweise Rückzug aus der wachstumsstarken Beteiligung könnte mittelfristig strategische Nachteile bringen, insbesondere wenn die neuen Investitionen in Europa nicht im gleichen Tempo Rendite liefern.

Hoffnung aus Europa: Partnerschaft mit Comcast als Gamechanger?

Ein möglicher Ausgleich zur US-Schwächung könnte sich durch eine neue strategische Partnerschaft ergeben: Am vierzehnten Oktober kündigte die Deutsche Telekom eine Kooperation mit Comcast Technology Solutions an. Gemeinsam wollen die Partner fortschrittliche Whole-Home-WiFi-Mesh-Technologie nach Europa bringen – ein vielversprechender Wachstumsmarkt, insbesondere im Segment der vernetzten Haushalte.

Die Vereinbarung zielt darauf ab, die Nutzererfahrung in europäischen Haushalten deutlich zu verbessern und neue Geschäftsfelder im Infrastrukturbereich zu erschließen. Ob daraus jedoch kurzfristig signifikante Umsätze generiert werden können, ist offen.

Aktie unter Druck – Erwartungen richten sich auf November-Zahlen

Die Spannung steigt: Am dreizehnten November wird Mudesir erstmals die Quartalszahlen als Technologiechef präsentieren – ein entscheidender Moment, um die Tragfähigkeit der neuen Strategie zu beweisen.

Die Aktie der Deutschen Telekom zeigt sich aktuell angeschlagen. Mit einem Kurs von rund 29 Euro liegt sie rund 18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Auch der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt beträgt etwa sieben Prozent. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von über 85 signalisiert zudem eine technische Überhitzung, was kurzfristige Rückschläge nicht ausschließt.

Ob der Umbau gelingt, hängt nun von der Umsetzungskraft des neuen Technologievorstands und der Fähigkeit des Konzerns ab, neue Umsatzquellen zu erschließen. Die kommenden Wochen könnten für Anleger und Management gleichermaßen zum Stresstest werden.

