Nächster Krypto-Turbo:
DOGE & Litecoin: Rollt hier jetzt die nächste Mining‑Offensive an!
Anzeige
Deutsche Telekom

Starke Zahlen und dennoch knickt die Aktie ein 07.08.2025, 13:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Telekom: Starke Zahlen und dennoch knickt die Aktie ein
© Deutsche Telekom AG
Die Deutsche Telekom legte am heutigen Donnerstag (07. August) die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 vor. Auf den ersten Blick gab es hinsichtlich der Qualität der Zahlen wenig zu bemängeln, doch der Aktienkurs knickte im Anschluss an die Veröffentlichung dennoch ein. Das wirft Fragen auf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 30,15 EUR -3,47 % L&S Exchange

Deutsche Telekom – Starke Zahlen mit ganz kleinen Schwächen

Schauen wir uns einmal die Zahlen für das 2. Quartal 2025 im Detail an. Die Deutsche Telekom gab den Umsatz mit 28,671 Mrd. Euro an. Im Vergleich zum 2. Quartal 2024 (28,394 Mrd. Euro) legte der Umsatz damit um 1 Prozent zu. Der Telekommunikationskonzern profitierte dabei vor allem vom starken Geschäft in den USA (+1,7 Prozent) und Europa (+1,4 Prozent). Die Schwäche auf dem deutschen Markt (-1,3 Prozent) belastete hingegen.

Die Deutsche Telekom vermeldete für das 2. Quartal 2025 ein bereinigtes EBITDA AL (bereinigtes EBITDA um Leasingkosten angepasst) in Höhe von 10,999 Mrd. Euro, nach 10,819 Mrd. Euro im 2. Quartal 2024. Der bereinigte Konzernüberschuss wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 2,504 Mrd. Euro angegeben, nach 2,477 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Der free cash flow AL verringerte sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 4,878 Mrd. Euro, nach 5,229 Mrd. Euro im 2. Quartal 2024. 

Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom passt Prognose für 2025 leicht nach oben an

Die Deutsche Telekom erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA AL in Höhe von mehr als 45,0 Mrd. Euro. Zuvor ging man von rund 45 Mrd. Euro aus. Auch die Prognose für den free cashflow AL wurde entsprechend angepasst. Die Deutsche Telekom geht hier jetzt von mehr als 20 Mrd. Euro aus, nach zuvor 20 Mrd. Euro.

Aktie nach den Zahlen

Die Aktie (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) geriet nach der Zahlenveröffentlichung unter Druck. Damit dürfte das Vorhaben, den Widerstand von 32 Euro zurückzuerobern, erst einmal vom Tisch sein. Stattdessen muss die Deutsche Telekom nunmehr aufpassen, auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten. Ein Rücksetzer unter die 30 Euro könnte die Karten auf der Unterseite noch einmal neu mischen. Das daraus resultierende Verkaufssignal könnte die Deutsche Telekom im Anschluss auf 28,6 Euro / 28 Euro führen. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss es für die Aktie über die 32 Euro gehen. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH0LDA
Ask: 1,39
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VH0NVX
Ask: 5,69
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH0LDA VH0NVX. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
2 EQS-AFR: Altech Advanced Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG Hauptdiskussion
3 Beschäftigte bei Tageszeitungen sollen mehr Geld bekommen Hauptdiskussion
4 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
5 BYD weitet Tech-Offensive aus: Smartphone aus dem Autohaus Hauptdiskussion
6 Daimler Truck eröffnet 'Herzstück' der weltweiten Logistik Hauptdiskussion
7 Original-Research: DWK Deutsche Wasserkraft AG (von Parmantier & Cie. GmbH): Buy Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Allianz mit starken Zahlen: Geht es nun für die Aktie in Richtung …

12:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Starker US-Motor trifft schwache Heimat: Telekom-Aktie nach …

12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gewinnsprung trotzt Absatzschwäche und Umbaukosten: DEUTZ Aktie …

11:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kurseinbruch nach Zahlen: Sind das jetzt schon Kaufkurse bei Zalando…

10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

McDonald's schlägt Erwartungen: Aktie zieht an!

Gestern 17:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy vor Dividende? Jetzt wird’s spannend!

Gestern 16:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zalando überrascht mit starken Zahlen: Aktienkurs fällt dennoch

Gestern 16:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Cathay Pacific schlägt zu: 8,1-Milliarden-Deal mit Boeing – doch …

Gestern 11:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer