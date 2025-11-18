Dreht der Wind abermals?

Vestas – Aktie gerät unter Druck 18.11.2025, 12:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dreht der Wind abermals? Vestas – Aktie gerät unter Druck
© Bild von Markus Distelrath auf Pixabay
Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas kann sich der aktuellen Gesamtmarktschwäche nicht vollständig entziehen. Nach der durch die Q3-Daten angeheizten Rallye verlor die Aktie zuletzt deutlich an Schwung. Erste Gewinnmitnahmen setzten ein und könnten nun eine obere Trendumkehr initiieren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 20,21 EUR -2,15 % Lang & Schwarz

Vestas – Dreht der Wind abermals?

Die überraschend starken Zahlen für das 3. Quartal 2025 thematisierten wir an dieser Stelle am 08. November ausführlich. Vestas wusste in vielen Belangen positiv zu überraschen. Vor allem das deutliche Gewinnplus (Nettogewinn in Q3 / 2025 405 Mio. Euro, nach 184 Mio. Euro in Q3 / 2024) wusste aber zu gefallen. Gleiches gilt für das mit 671 Mio. Euro vermeldete EBITDA. Auch das übertraf den Vorjahreswert von 440 Mio. Euro deutlich.

Seit dem 06. November läuft zudem ein Aktienrückkaufprogramm der Dänen. Der Umfang wurde mit 1,120 Mrd. Dänische Kronen (entspricht etwa 150 Mio. Euro) angekündigt. Das Programm ist bis einschließlich 17. Dezember angesetzt. Es sollen maximal 18 Mio. Aktien zurückgekauft werden. Die Aktienrückkäufe dürften sich in der aktuellen Phase, in der die Turbulenzen an den Aktienmärkten zunehmen, stützend auf die Vestas-Aktie auswirken.

Zuletzt vermeldete Vestas zudem Auftragseingänge in einem Umfang von 347 MW für Projekte in den USA und in Kanada. 

Kurzum. Unter fundamentalen Aspekten gibt es aktuell wenig zu beanstanden. Die fragile Lage des Gesamtmarktes sorgt hingegen für Unbehagen, könnte sie doch letztendlich auch auf Vestas übergreifen. 

Vestas Aktienchart

 

Chartcheck Vestas

Mit dem Erreichen der 22 Euro setzten Gewinnmitnahmen ein. Diese Gewinnmitnahmen könnten vor dem Hintergrund der Schwäche des Gesamtmarktes noch bedeutend werden. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn es der Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) gelingen würde, den Rücksetzer auf 20 Euro zu begrenzen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Im Kursbereich von 18 Euro befindet sich die aktuell als zentral einzustufende Unterstützung. Diese sollte tunlichst nicht unterschritten werden. Anderenfalls würde die obere Trendwende Form annehmen. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 16 Euro gerechnet werden. Ein Vorstoß über die 22 Euro würde hingegen das Chartbild deutlich aufhellen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies haben ihr Votum „buy“ für Vestas bestätigt. Das Kursziel hoben sie deutlich von 149 Dänische Kronen auf 184 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 24,64 Euro) an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH8PZN
Ask: 1,26
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VH1KGN
Ask: 5,14
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH8PZN VH1KGN. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP: Wadephul macht Westbalkanländern Mut: Reformen fortsetzen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien Frankfurt: Dax schwach am Tagestief - Siemens belastet Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Bei Schwarzarbeit künftig Barbershops im Visier Hauptdiskussion
4 IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma präsentiert mögliche Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson-Spezialisten auf der Veranstaltung Beyond the Needle von Basel Launch Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Hannover Rück erwartet nach katastrophenarmem Sommer noch mehr Gewinn Hauptdiskussion
6 Aktien New York Ausblick: US-Börsen angeschlagen - KI-Hype lässt Dampf ab Hauptdiskussion
7 Weiterhin Sorgen um deutsche Exporte Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Novo Nordisk unter Druck: Kracht es hier bald gewaltig?

14:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

XPeng Motors – Ausblick schürt neue Zweifel am Tesla-Rivalen

13:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vertrauenskrise bei DroneShield nach Insiderverkäufen und …

12:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax auf 20.000 Punkte bis Jahresende? Heidelberg Materials stemmt …

12:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Personaloffensive vor der Shopping-Saison sorgt für Aufsehen

11:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kapitalbedarf: Amazon holt sich die Milliarden für den KI-Ausbau

Gestern 18:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Heidelberg Materials: Barclays sieht 20 Prozent Potenzial!

Gestern 18:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ferrari vs Porsche: Wer gewinnt das Marge-Match?

Gestern 17:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer