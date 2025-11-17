Anzeige
Investor-Legende kauft ein – 40-Milliarden-Wette auf KI 17.11.2025, 16:54 Uhr

Der legendäre Value-Investor Warren Buffett hat seinen Fehler aus der Vergangenheit korrigiert: Seine Holding Berkshire Hathaway ist überraschend mit einem Kaufvolumen von 4,3 Milliarden US-Dollar bei der Alphabet-Aktie eingestiegen. Damit wird der Konzern zur zehntgrößten US-Beteiligung im Buffett-Portfolio. Gleichzeitig untermauert Google die eigene Strategie mit der größten Einzelinvestition seiner Geschichte: 40 Milliarden US-Dollar fließen bis 2027 in den Ausbau neuer Rechenzentren in Texas.
Buffetts überraschender Tech-Schwenk
Der Einstieg von Berkshire Hathaway kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt, da Buffett Tech-Werte traditionell meidet. Der Kauf von 17,85 Millionen Alphabet-Aktien gilt als institutionelles Gütesiegel für die Wachstumsstory des Konzerns. Der Kauf erfolgte inmitten einer strategischen Umschichtung: Berkshire war netto Verkäufer von Aktien, reduzierte gleichzeitig seine Apple-Position und setzte stattdessen auf Google.

40 Milliarden für die KI-Infrastruktur
Googles Investition von 40 Milliarden US-Dollar in drei neue Datenzentren in Texas ist die größte Einzelinvestition des Konzerns in einem US-Bundesstaat. Dieser massive Ausbau ist eine direkte Antwort auf den verschärften Wettlauf um die KI-Infrastruktur. Der Konzern will dadurch die nötigen Rechenkapazitäten sichern, um den intensiven Konkurrenzdruck von Microsoft, Amazon und anderen Cloud-Anbietern standzuhalten. Texas wird damit zum Zentrum für Googles KI-Datencenter.

Starke Zahlen trotz Regulierung
Die aggressive Expansion wird durch solide Quartalszahlen untermauert: Alphabet meldete konsolidierte Umsätze von 102,3 Milliarden Dollar, wobei die Google Cloud-Sparte um 34 Prozent wuchs. Trotz einer hohen EU-Kartellstrafe konnte der Nettogewinn deutlich gesteigert werden, und die operative Marge lag bei über 30 Prozent. Diese robusten Zahlen dürften Investoren, insbesondere Value-Investoren wie Buffett, beruhigt haben.

Fazit: Vertrauen in die KI-Dominanz
Die Kombination aus dem Vertrauensbeweis der Investorenlegende Buffett und der eigenen 40-Milliarden-Offensive sendet ein klares Signal an den Markt: Die großen institutionellen Spieler glauben an Alphabets Fähigkeit, seine Dominanz im KI-Bereich in nachhaltige Marktanteile und Gewinne zu verwandeln. Die hohen Investitionen sind eine Wette darauf, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur langfristig Bestand hat.

