Hensoldt
Hensoldt

Aktie taumelt nach Zahlen. Wie weit kann das jetzt gehen? 26.02.2026, 11:34 Uhr

Hensoldt: Aktie taumelt nach Zahlen. Wie weit kann das jetzt gehen?
© Digital Illustration: BN
Seit dem markanten Oktober-Hoch, das die Hensoldt-Aktie damals im Bereich von 117 Euro ausbildete, steckt sie übergeordnet in einer gewaltigen Korrektur. Anfang Dezember 2025 fand sich die Aktie im Kursbereich von 65 Euro wieder. Eine Erholung setzte daraufhin zwar ein, doch so wirklich zwingend war diese nicht und könnte nun zudem ein abruptes Ende nehmen. Die heute präsentierten Zahlen des Rüstungsunternehmens wurden vom Markt nicht sonderlich gut aufgenommen.
Hensoldt – Aktie taumelt nach Zahlen. Wie weit kann das jetzt gehen?

Hensoldt vermeldete für das 2025 einen Umsatz in Höhe von 2,455 Mrd. Euro, nach 2,240 Mrd. Euro im Jahr 2024. Das Umsatzplus beträgt somit etwa 9,5 Prozent. Das bereinigte EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) wurde für 2025 mit 452 Mio. Euro angegeben, nach 405 Mio. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum. Die bereinigte EBITDA-Marge belief sich entsprechend auf 18,4 Prozent, nach zuvor 18,1 Prozent. Der bereinigte free cash flow wusste hingegen zu gefallen und fiel mit 347 Mio. Euro deutlich positiv aus. Zum Vergleich: Für das Jahr 2024 wurde ein free cash flow in Höhe von 249 Mio. Euro ausgewiesen.

Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Hensoldt gab die Auftragseingänge 2025 mit 4,710 Mrd. Euro an, nach 2,904 Mrd. Euro in 2024. Per 31. Dezember 2025 wies das Rüstungsunternehmen einen Auftragsbestand in Höhe von 8,833 Mrd. Euro aus, nach 6,644 Mrd. Euro per 31. Dezember 2024.

Ausblick 2026

Für das laufende Jahr prognostiziert Hensoldt einen Umsatz in Höhe von etwa 2,750 Mrd. Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge wird mit 18,5 Prozent bis 19 Prozent erwartet.

Hensoldt Aktienchart

Hensoldt im Chartcheck: Aktie taumelt

Für die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005 | Ticker-Symbol: HAG) geht es nun ans Eingemachte. Im Fokus steht der Unterstützungsbereich um 75 Euro. Der kurzfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) und eine wichtige Horizontalunterstützung treffen in diesem Bereich zusammen. Sollte es für die Aktie signifikant darunter gehen, könnte es ungemütlich werden. In diesem Fall würde sich der Hensoldt-Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 65 Euro eröffnen. Um das Chartbild aufzuhellen, bedarf es eines Vorstoßes über die 90 Euro und somit über die 200-Tage-Linie.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan haben ihr Votum „neutral“ nach den Quartalsergebnissen bestätigt. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 90 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
