HENSOLDT und Helsing

Rüstungs-ETFs unter Druck – doch Europas Milliarden für Verteidigung nehmen Fahrt auf 17.02.2026, 19:19 Uhr

HENSOLDT und Helsing bündeln Kräfte für autonomes Kampfflugzeug CA-1 Europa
© Helsing / HENSOLDT und Helsing bündeln Kräfte für autonomes Kampfflugzeug CA-1 Europa
Rüstungsaktien legen nach einer starken Phase eine kurze Pause ein. Gleichzeitig entstehen in Europa neue Hightech-Projekte, die zeigen, wie konsequent der Kontinent seine Verteidigungsfähigkeit ausbaut. Im Fokus stehen dabei autonome Systeme, Künstliche Intelligenz und eine zunehmend souveräne industrielle Wertschöpfungskette.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
HENSOLDT 79,53 EUR -1,67 % Lang & Schwarz
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc 33,75 EUR -0,49 % Lang & Schwarz

Europäische Rüstungs-ETFs mit Dämpfer – Langfristtrend bleibt intakt

Europäische Rüstungs-ETFs haben im laufenden Monat an Dynamik verloren. Während der Europe Defence UCITS EUR seit Jahresbeginn ein Plus von fast 32 % verzeichnet, büßte der ETF im aktuellen Monat rund 4 % ein. Die kurzfristige Schwäche ändert jedoch nichts daran, dass die Investitionen in Europas Verteidigungsfähigkeit weiter steigen und sich zunehmend in konkreten Industrieprojekten niederschlagen.

Parallel zu den Kursbewegungen an den Kapitalmärkten treibt die Branche technologische Großvorhaben voran. Ein Beispiel ist das autonome Kampfflugzeug CA-1 Europa – ein Projekt, das die strategische Ausrichtung Europas auf technologische Souveränität und industrielle Skalierbarkeit verdeutlicht.

Helsing und Hensoldt treiben KI-Kampfjet CA-1 Europa voran

Ein zentrales Beispiel für die technologische Dynamik im europäischen Verteidigungssektor ist das autonome Kampfflugzeug CA-1 Europa. Entwickelt wird die Plattform von Helsing in Zusammenarbeit mit Grob Aircraft. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft kooperiert Helsing zudem mit Hensoldt, um Sensorik und Datenverarbeitung in das System zu integrieren.

Die CA-1 Europa ist als unbemanntes Kampfflugzeug in der Drei- bis Fünf-Tonnen-Klasse konzipiert. Das System ist 11 m lang, verfügt über eine Spannweite von 10 m und ein maximales Startgewicht von 4 t. Es erreicht hohe Unterschallgeschwindigkeit und besitzt einen internen Waffenschacht. Die Plattform ist auf Massenproduktion und Skalierbarkeit ausgelegt und kann sowohl einzeln als auch im Verbund operieren.

Technologisch steht Künstliche Intelligenz im Zentrum. Helsing integriert mit „Centaur“ eine KI-Software, die autonome Entscheidungsprozesse im Luftkampf ermöglicht. Ergänzend kommen weitere KI-Systeme für elektronische Kampfführung und die Koordination verteilter Einheiten zum Einsatz. Die modulare Architektur erlaubt eine schnelle Integration neuer Sensoren, Selbstschutzsysteme sowie Komponenten für elektronische Kriegsführung.

Hensoldt bringt in das Projekt seine Expertise in Radar, Optronik, Selbstschutz und elektromagnetischer Kampfführung ein. Zusätzlich stellt Hensoldt mit der Softwaresuite MDOcore (Multi-Domain Operations Core) das digitale Rückgrat für Datenfusion, Vernetzung und Koordination bereit. Die Kombination aus KI-gestützter Missionssoftware von Helsing und hochentwickelter Sensorik von Hensoldt soll eine autonome Missionsdurchführung auch in komplexen, elektromagnetisch gestörten Einsatzumgebungen ermöglichen.

Über das CA-1-Projekt hinaus arbeiten Helsing und Hensoldt gemeinsam mit dem norwegischen Konzern Kongsberg am Aufbau einer souveränen Satellitenkonstellation für Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung (IST) mit vernetzter Kommunikationsebene. Das Vorhaben ist bis 2029 geplant und unterstreicht die strategische Ausrichtung auf europäische Technologie- und Lieferketten.

Für Anleger im Europe Defence UCITS EUR sind Projekte wie CA-1 Europa ein Indikator für langfristige Investitionsprogramme und technologische Aufrüstung. Trotz des monatlichen Rückgangs von rund 4 % bleibt das strukturelle Umfeld durch steigende Verteidigungsausgaben, industrielle Kooperationen und den Ausbau europäischer Souveränität geprägt.

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.




Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

