Der US-Einzelhandelsgigant Walmart Inc. steigt in den Nasdaq 100 Index auf und ersetzt dort den Pharmakonzern AstraZeneca. Wie der Indexanbieter Nasdaq am Freitag bekannt gab, werden die Änderungen wirksam, bevor der US-Markt am 20. Januar öffnet.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
AstraZeneca 163,38 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Walmart 98,45 EUR -0,06 % Lang & Schwarz

Historischer Börsenwechsel
Die Aufnahme ist die Folge aus Walmarts Entscheidung, die Notierung von der NYSE an die Nasdaq zu verlegen – der bisher größte Börsenplatzwechsel der Geschichte. Zwar wurde der Aufstieg bereits im Dezember erwartet, doch verpasste der Konzern knapp den Stichtag. Nun wird der Wechsel vollzogen.

Milliarden-Zuflüsse erwartet
Analysten der Jefferies Financial Group schätzen, dass die Aufnahme zu passiven Zuflüssen von fast 19 Mrd. USD führen könnte. ETFs und Fonds, die den Nasdaq 100 abbilden, müssen ihre Bestände nun umschichten und Walmart-Aktien kaufen.

Auf dem Weg zur Billion
Fundamental ist der Konzern stark aufgestellt. Dank stetigem Umsatzwachstum nähert sich der Börsenwert der Marke von 1 Billion USD. Walmart punktet zudem mit der Expansion im E-Commerce, der dieses Jahr profitabel werden soll, sowie dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Lieferkette.

AstraZeneca muss weichen
Für AstraZeneca bedeutet der Wechsel das Aus im Index. Während Walmart in den letzten drei Jahren um 146 % zulegte, kam der Pharmakonzern nur auf ein Plus von 42 %. Seit dem Rückgang der Covid-Impfstoff-Umsätze hinkt das Papier hinterher, während Investoren auf Konkurrenten im Bereich der Adipositas-Medikamente setzen.

Bn-Redaktion/js
