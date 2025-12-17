Das Geld flieht:
Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch – und er hat gerade erst begonnen
Anzeige
Jetzt wird es spektakulär!

Vestas im Aufwind. Die nächsten Kursziele sind bemerkenswert 17.12.2025, 11:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Jetzt wird es spektakulär! Vestas im Aufwind. Die nächsten Kursziele sind bemerkenswert
© Bild von Markus Distelrath auf Pixabay
Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas ist drauf und dran, eine der bemerkenswertesten Comeback-Geschichten des Börsenjahres 2025 zu schreiben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 23,04 EUR +1,54 % L&S Exchange

Nach einem bescheidenden Börsenjahr 2024, das der Aktie heftige Kursverluste bescherte, taumelte die Aktie ins Jahr 2025. In den ersten Wochen sah es zunächst nach einer Bodenbildung auf niedrigem Niveau aus. Dann kam der April und mit ihm kam noch einmal Verkaufsdruck auf. Die Aktie tauchte unter die Marke von 11 Euro. Zwischenzeitlich sah es eher nach einem Rutsch unter die 10 Euro aus als nach einem Comeback. Doch genauso kam es dann im Jahresverlauf.

Das fundamentale Umfeld hellte so langsam auf. Die Aktie bekam festen Boden unter die Füße und eroberte die ersten Widerstände zurück. Zunächst geschah das Ganze zaghaft, später nahm der Vorstoß Schwung auf. 

Vestas im Aufwind. Die nächsten Kursziele sind bemerkenswert

Bereits die letzte Kommentierung zur Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) an dieser Stelle überschrieben wir mit „Vestas – Das Mega-Comeback läuft“. Diese Überschrift hätte man getrost auch heute verwenden können, denn die Aktie ließ in ihrem Bemühen, das Comeback voranzutreiben, in den letzten Tagen nicht nach. Ganz im Gegenteil. 

Vestas Aktie

Zum damaligen Zeitpunkt (10. Dezember) setzte die Aktie den eminent wichtigen Widerstandsbereich von 22,5 Euro unter Druck. Lange konnte sich der Widerstandsbereich nicht der Vehemenz der Aufwärtsbewegung erwehren. Das mit dem Ausbruch über die 22,5 Euro ausgelöste Kaufsignal könnte die Aktie nun bis in den Bereich von 25 Euro tragen. Und sollte es über die 25 Euro gehen, ist auch ein Durchmarsch auf 29,2 Euro nicht auszuschließen. Der Ausbruch über die 25 Euro ist bereits vielversprechend angelaufen. Die Aktie notiert aktuell über 23 Euro. 

Einmal mehr erwies sich ein konstant positiver Newsflow als treibende Kraft. Vestas vermeldete in den letzten Tagen frische Aufträge. Das (noch) laufende Aktienrückkaufprogramm dürfte ebenfalls zur Aufwärtsbewegung der Aktie beigetragen haben. 

Zusammengefasst

Die Aktie weist in diesen Tagen ein veritables Momentum auf. Es sollte nicht überraschen, wenn die Aktie noch in 2025 an der Tür zu Marke von 25 Euro anklopft. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben; im besten Fall auf 20 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research haben ihr Votum „outperform“ bestätigt. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 195 Dänische Kronen (entspricht aktuell 26,10 Euro).  

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VJ0V6F
Ask: 1,01
Hebel: 21
mit starkem Hebel
VH71UZ
Ask: 4,67
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VJ0V6F VH71UZ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
2 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
3 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
5 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
7 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Gold und Silber machen weiter Dampf: Diese Gold-Silberaktie könnte …

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Das wird wohl in 2025 nichts mehr: Allianz – Zum …

12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kurseinbruch trotz starker Zahlen sorgt für Irritationen: Broadcom …

11:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bieterduell im US-Streamingmarkt bringt Bewegung in die Netflix-…

10:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Immobilienwerte unter Dauerstress: Vonovia rutscht auf Jahrestief: …

Gestern 20:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD unter Druck: Die Aktie steht erneut auf der Kippe

Gestern 20:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Autonomer Traum wird konkreter: Teslas Robotaxi-Plan sorgt für neue…

Gestern 20:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückkehr mit Signalwirkung: TUI-Aktie überschreitet Neun-Euro-…

Gestern 15:26 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer