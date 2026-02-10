Anzeige
Der massive Ausverkauf bei Softwareaktien hat die Märkte zuletzt stark verunsichert. Auslöser waren Befürchtungen, neue KI-Technologien könnten bestehende Geschäftsmodelle verdrängen. Mehrere führende Investmentbanken halten diese Sorgen jedoch für deutlich überzogen.
CrowdStrike Holdings Registered (A) 348,03 EUR +1,44 % Baader Bank
Microsoft 352,88 EUR +1,64 % Lang & Schwarz
Palantir 118,55 EUR -1,18 % Lang & Schwarz

Panikreaktion auf neue KI-Tools

Der starke Kursrutsch bei Softwareaktien in der vergangenen Woche hat viele Marktteilnehmer überrascht. Auslöser waren Sorgen, dass neue Automatisierungslösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz etablierte Software-as-a-Service-Modelle unter Druck setzen könnten. Die Abverkäufe trafen den gesamten Sektor – unabhängig davon, ob Unternehmen bereits über eigene KI-Strategien, Partnerschaften oder umfangreiche Datenbestände verfügen.

Goldman-Sachs-Chef relativiert die Marktnervosität

Goldman-Sachs-CEO David Solomon hält diese Reaktion für übertrieben. „I think the narrative over the last week has been a little bit too broad“, sagte er auf einer Investorenkonferenz. Seiner Einschätzung nach wird es zwar Gewinner und Verlierer geben, doch viele Unternehmen dürften ihre Geschäftsmodelle anpassen und erfolgreich bleiben. Der pauschale Vertrauensverlust gegenüber dem gesamten Softwaresektor greife daher zu kurz.

Robustes Konjunkturumfeld als Stütze

Neben der Einordnung zum Technologiesektor äußerte sich Solomon auch positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung in den USA. „The macro setup is very good broadly“, so der Banker. Wachstumsimpulse erwartet er unter anderem durch eine weiterhin expansive Fiskalpolitik, Deregulierung sowie mögliche populistische Maßnahmen im Vorfeld der kommenden Zwischenwahlen. Gleichzeitig verwies er jedoch auf bestehende Unsicherheiten, etwa im Zusammenhang mit Handelspolitik, Inflation und geopolitischen Spannungen.

JPMorgan sieht Erholungspotenzial

Auch Strategen von JPMorgan halten den jüngsten Abverkauf für überzogen. Die Marktpreise spiegelten eine unrealistische kurzfristige Disruption durch künstliche Intelligenz wider. Das Team um Dubravko Lakos-Bujas rät dazu, die Gewichtung hochwertiger und KI-resistenter Softwarewerte zu erhöhen. Die „extreme price action“ habe Raum für eine kurzfristige Rückkehr von Kapital in den Sektor geschaffen.
„Given the positioning flush, overly bearish outlook on AI disruption of software and solid fundamentals, we believe the balance of risks is increasingly skewed towards a rebound“, heißt es in einer Analyse.

Fundamentaldaten sprechen für Stabilität

Als Beispiele für widerstandsfähige Unternehmen nennen die Strategen unter anderem Microsoft Corp. und CrowdStrike Holdings Inc. Hohe Wechselkosten, langfristige Verträge und tief integrierte Unternehmenssoftware wirkten als Puffer gegen kurzfristige Verwerfungen. Zudem falle die laufende Berichtssaison überwiegend positiv aus. Für das Jahr 2026 erwarten Analysten ein Gewinnwachstum von 16,8%.

Positive Signale auch von anderer Seite

Ähnliche Einschätzungen kommen von Morgan-Stanley-Strategen um Michael Wilson. Sie sehen weiteres Aufwärtspotenzial für US-Technologiewerte und sprechen von „attraktiven Einstiegspunkten“, die sich durch den jüngsten Rückgang bei Softwareaktien ergeben haben. Die aktuelle Skepsis gegenüber dem Sektor könnte sich damit als temporär erweisen.

Bn-Redaktion/ts
