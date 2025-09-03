KI macht den Unterschied – Alibaba trotzt der Bilanzskepsis: Alibaba Aktie im Aufwind nach Kursziel Anhebungen durch KI Euphorie

Rallye voraus?:
Wird diese Aktie genau jetzt eine australische Rheinmetall-Story?
Trotz durchwachsener Quartalszahlen erlebt die Alibaba Aktie einen deutlichen Schub. Analysten zeigen sich vom rasant wachsenden KI Segment beeindruckt und heben reihenweise ihre Kursziele an.
KI treibt Fantasie trotz sinkender Margen

Der chinesische Tech Konzern Alibaba legte gemischte Quartalszahlen vor: Während der Gesamtumsatz rückläufig war und die operative Marge unter Druck geriet, stach ein Bereich besonders hervor, das KI getriebene Cloudgeschäft. Die Umsätze in diesem Segment verdoppelten sich im Jahresvergleich, was nicht nur an der dynamischen Nachfrage, sondern auch an eigenen Chipentwicklungen inmitten geopolitischer Spannungen liegt.

Analysten setzen auf strukturellen Wachstumstrend

Diese Entwicklung blieb am Markt nicht unbemerkt: Mizuho Securities hob das Kursziel auf 170 US Dollar an und verwies auf die strategische Positionierung im KI Bereich. Benchmark Equity Research zeigte sich sogar noch optimistischer und setzte das Ziel bei 190 US Dollar an. Auch Goldman Sachs passt nach, mit einer Zielmarke von 160 US Dollar, getragen von zunehmenden Cloud Umsätzen und signifikanten Infrastrukturinvestitionen.

Technische Lage unterstreicht neue Stärke

Charttechnisch zeigt sich die Alibaba Aktie laut Marktbeobachtern wie Investors Business Daily über mehreren Kaufmarken. Ein nachhaltiger Ausbruch oberhalb von 148 US Dollar gilt als realistisches Szenario, sollte der aktuelle Trend anhalten.

Markthintergrund: KI als Neubewertungsfaktor im Techsektor

Im Kontext des globalen KI Booms reiht sich Alibaba neben US Konzernen wie Microsoft , Alphabet oder Amazon in eine wachsende Gruppe von Unternehmen ein, die künstliche Intelligenz nicht nur als Anwendung, sondern als Infrastruktur betreiben. Diese strategische Ausrichtung wird zunehmend als Werttreiber wahrgenommen – trotz kurzfristiger Belastungen durch hohe Investitionen. Kann Alibaba den Spagat zwischen kurzfristigen Margendruck und langfristiger Wachstumsfantasie durch KI erfolgreich gestalten? Der nächste Quartalsbericht könnte zur Nagelprobe für die neu entfachte Euphorie werden.

Bn-Redaktion/jh
