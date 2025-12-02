8,5 Milliarden USD Gold im Boden:
Alphabet vor nächster Rallye: Diese drei Treiber sollen den Kurs explodieren lassen 02.12.2025

Die Alphabet-Aktie könnte trotz einer bereits beeindruckenden Rallye im Jahr 2025 vor dem nächsten Kurssprung stehen. Das Investmenthaus Guggenheim hat sein Kursziel für die Google-Mutter massiv angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Analysten sehen erhebliche zusätzliche Renditen für Investoren, die von der nächsten Phase der KI-gesteuerten Transformation getragen werden.
Drei Wachstumstreiber im Fokus
Analyst Michael Morris von Guggenheim identifiziert drei zentrale Katalysatoren, die Alphabet in den kommenden Jahren zusätzliche Dynamik verleihen sollen. Ein wesentlicher Grund für die Kurszielanhebung liegt in der stark steigenden Nachfrage nach Enterprise-KI-Lösungen, die zu einem außergewöhnlichen Auftragsvolumen im Cloud-Segment führen. Zudem bleibt die Video-Plattform YouTube ein strategischer Wachstumsmotor, da ihre strukturellen Reichweitengewinne das Werbegeschäft befeuern, wobei YouTube Shorts inzwischen mehr Umsatz pro Sehstunde generieren als die klassischen Werbeformate. Schließlich sehen die Experten die KI-Plattform Gemini langfristig in einer der Führungsrollen des globalen KI-Marktes, was ab 2026/27 signifikante Umsätze über Cloud-Dienste und erweiterte Suchfunktionen generieren soll.

KI-Welle schwappt in die Bilanz
Guggenheim erwartet, dass Alphabet die Konsensschätzungen der Analysten übertreffen wird. Die Experten sind überzeugt, dass Investoren die KI-getriebenen Veränderungen im Werbe- und Konsumentenmarkt stärker berücksichtigen werden, was zu einer relativen Multiple-Expansion führen sollte. Morris argumentiert, dass der Markt das mögliche Umsatzniveau der Cloud-Sparte weiterhin unterschätze, obwohl der Konzern bereits jetzt stark performt.

Fazit: Highflyer mit weiterem Potenzial
Die Aktie von Alphabet hat in diesem Jahr bereits außergewöhnlich performt. Dennoch sieht Guggenheim weiteres Potenzial, gestützt auf die fundamentalen Verbesserungen im Cloud-Geschäft, strukturelle Werbetrends und das anhaltende Momentum der KI-Plattform Gemini. Die Kaufempfehlung wird bestätigt, wobei die künftige Kursentwicklung maßgeblich davon abhängen wird, ob sich die prognostizierten KI- und Cloud-Wachstumsimpulse in den kommenden Quartalen wie erwartet realisieren.

