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KI-Werte wackeln

Nvidia schüttelt OpenAI-Schock teilweise ab 09.10.2026, 10:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nach dem Kursrutsch vom Donnerstag stabilisiert sich Nvidia im deutschen Handel. OpenAI hat Investoren eine niedrigere Umsatzkennziffer genannt als erwartet – nun sollen neue Wachstumsziele bis Jahresende beruhigen. Offen bleibt, ob die Erholung an der Wall Street Bestand hat.
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50 statt 70 Milliarden Dollar: Diese Zahl schickte KI-Aktien weltweit auf Talfahrt. Nvidia verlor am Donnerstag im US-Handel rund 3 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass der hochgerechnete Jahresumsatz von OpenAI deutlich niedriger liegt als bislang angenommen. Am Freitagvormittag hat die Aktie einen Teil davon wieder aufgeholt und notiert im deutschen Handel rund 1,6 Prozent fester bei 208,80 Euro. Unter Anlegern bleibt der Ton dennoch vorsichtig.

OpenAI meldet 50 statt 70 Milliarden Dollar

Ausgelöst wurde der Rückschlag durch eine Mitteilung von OpenAI an Investoren: Ende September habe der auf ein Jahr hochgerechnete Umsatz bei rund 50 Milliarden Dollar gelegen. Am Markt war mit einem Wert um 70 Milliarden Dollar gerechnet worden – zumal der Konkurrent Anthropic bereits Ende Juli auf hochgerechnet 65 Milliarden Dollar gekommen sein soll. Die Lücke geht im Wesentlichen auf unterschiedliche Berechnungsweisen zurück, vor allem bei Umsätzen, die über Cloud-Partner laufen. Für die KI-Branche, deren Bewertungen stark an den Wachstumsraten von OpenAI und Anthropic hängen, war das dennoch ein Warnsignal.

Oracle und CoreWeave trifft es am härtesten

Besonders deutlich fiel die Reaktion bei Unternehmen aus, die eng mit dem KI-Ausbau verbunden sind. Oracle verlor am Donnerstag fast 6 Prozent, CoreWeave knapp 8 Prozent. AMD und Broadcom gaben jeweils rund 4 Prozent nach, der Nasdaq-Index büßte zeitweise 1,4 Prozent ein. Am Freitagvormittag zeigen sich alle vier Werte im deutschen Handel erholt, mit Aufschlägen zwischen knapp 1 und gut 2 Prozent.

Aus Anlegersicht ist das noch keine Entwarnung. Der Rückschlag wird als Beginn einer schwächeren Phase für die gesamte KI-Branche gelesen, die sich bis in die kommende Woche ziehen könnte:

Sieht schlecht aus, ab heute und nächste Woche sinkende Kurse bei KI

@Swiss50 in NVIDIA

Die Einschätzung entstand in den frühen Morgenstunden – die Erholung im Vormittagshandel steht dazu bislang im Kontrast. Ob sie trägt, dürfte sich erst mit Eröffnung der Wall Street zeigen.

Bewertung von 1,4 Billionen Dollar im Visier

Für etwas Beruhigung dürften neue Angaben aus Investorenkreisen sorgen: Bis Ende 2026 peilt OpenAI demnach einen hochgerechneten Jahresumsatz von mindestens 70 Milliarden Dollar an, getragen vor allem vom Geschäft mit Unternehmenskunden. Diese Zahlen nannte der ChatGPT-Entwickler im Rahmen einer laufenden Finanzierungsrunde, in der rund 30 Milliarden Dollar eingesammelt werden sollen – bei einem Unternehmenswert von 1,4 Billionen Dollar. Im März war OpenAI noch mit rund 850 Milliarden Dollar bewertet worden.

Genau hier setzt die Kritik an: Zahlreiche Experten halten die Bewertungen der KI-Anbieter für überzogen, da die Unternehmen weiterhin tief in den roten Zahlen stecken. Einen Börsengang hat OpenAI für dieses Jahr auf Eis gelegt. Auf Aktionärsseite fällt der Blick auf Nvidia selbst freundlicher aus: Das Unternehmen gilt dort als solide aufgestellt, die Skepsis richtet sich eher auf die kurzfristige Kursentwicklung der KI-Branche. Die Anleger-Stimmung schwankt damit zwischen Vertrauen in den Chipkonzern und Unbehagen über den Branchentrend.

Bn-Redaktion/sb
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