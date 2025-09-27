Anzeige
+++Hot Stock Das Paradox-Becken hat sich bewiesen – und American Critical sitzt direkt auf dem nächsten Milliardenfund+++
Könnte bitter werden

Novo Nordisk nach Trumps Zolldrohung in Bedrängnis 27.09.2025, 09:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Könnte bitter werden: Novo Nordisk nach Trumps Zolldrohung in Bedrängnis
© Bild: istockphoto.com/Carolina Rudah
Es sah so vielversprechend aus! Zuletzt fassten Anleger wieder Mut und griffen bei der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk zu. Eine kräftige Erholung bzw. eine untere Trendwende zeichnete sich. Als es für die Aktie über den eminent wichtigen und zudem richtungsweisenden Widerstand von 50 Euro ging, schien die Erholung ihren Lauf zu nehmen. Doch es kam erst einmal anders
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 47,54 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Novo Nordisk – Trumps Zolldrohung erstickt Erholung

Trumps Drohung, ab dem 01. Oktober hohe Zölle auf Arzneimittel-Importe zu erheben, brachte den europäischen Pharmasektor in Aufruf. Nervosität kam auf. Die Aktien der Pharmakonzerne gerieten unter Druck. Novo Nordisk konnte sich dem Ganzen nicht entziehen. Die Aktie musste Federn lassen.

Aus charttechnischer Sicht kam Trumps Drohung und die damit einhergehenden Kursverluste zur Unzeit. Das zarte Pflänzchen einer hoffnungsvollen Erholung wurde zerstört.

Aktienanalyse

Nun bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich zu diesen Zöllen kommen wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass Trump kurz vor dem vermeintlichen Inkrafttreten einlenkt, verschiebt oder eine Zolldrohung abändert. Man darf gespannt sein, wie es dieses Mal sein wird. Und dann steht natürlich die Frage im Raum, wie etwa die EU reagieren wird, sollten die Zölle tatsächlich kommen und europäische Konzerne betreffen würden.

Verunsicherung bestimmte das Handelsgeschehen im Pharmasektor zum Wochenausklang. Für Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) kommen die Kursverluste zur Unzeit. Der vielversprechend angelaufene Vorstoß über die 50 Euro fiel in sich zusammen.

Die Rückkehr über die 50 Euro war der erste wichtige Schritt, um eine untere Trendwende zu forcieren. Dass die Aktie so schnell wieder darunter abtauchen musste, ist „ärgerlich“. Zudem lässt die aufgekommene Schwäche für die nächsten Tage nicht viel Gutes erwarten. Im schlimmsten Fall muss mit einem erneuten Test der 40 Euro gerechnet werden.

Zusammenfassung

US-Präsident Trump verhagelte den europäischen Pharmaaktien den Wochenschluss. Novo Nordisk steht wieder unter Druck. Sollte sich die Schwäche ausweiten, könnte es bis auf 40 Euro nach unten gehen. Ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 50 Euro würde das Chartbild hingegen stabilisieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für Novo Nordisk Das Kursziel beließen sie bei 340 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 45,55 Euro). Deutlich optimistischer sind unverändert die Analysten von Deutsche Bank Research. Deren Votum lautet „buy“. Das Kursziel sehen sie bei 600 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 80,37 Euro).

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Pharma im Visier: Trump belastet Novo Nordisk

Gestern 17:25 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel-Gerüchte befeuern Debatte um TSMC: Starker Kurs, aber viele …

Gestern 16:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens setzt deutliche Kurserholung fort: Siemens-Aktie schiebt …

Gestern 14:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold vor turbulentem Freitag: Diese Goldaktie läuft und läuft und …

Gestern 13:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Steht der Dax vor einem furiosen Wochenausklang? Bayer - …

Gestern 11:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Intel sucht Verbündete, Aktie zieht nach Spekulationen an: Intel im…

Gestern 11:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rasanter Absturz im Heimatmarkt, Tesla fällt in Deutschland aus …

Gestern 11:44 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungsaktien unter Strom nach Kursexplosion und Dämpfer

Donnerstag 18:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer