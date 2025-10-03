Krypto-Rallye

Bitcoin vor Rekord: Shutdown befeuert Krisen-Wette 03.10.2025, 18:52 Uhr

Der Bitcoin nähert sich erneut seinem Allzeithoch und setzt damit seine beeindruckende Serie fort. Die größte Kryptowährung der Welt wird durch eine breite Risiko-Rallye gestützt, wobei Experten den sogenannten "Debasement Trade" als Hauptursache sehen. Die politische Krise in den USA und der Stillstand der Regierungsbehörden wirken dabei als direkter Katalysator für den Aufwärtstrend.

Der "Debasement Trade" als Treiber
Der "Debasement Trade" beschreibt die Strategie von Investoren, Vermögenswerte wie Bitcoin und Gold als Schutz vor der Entwertung staatlicher Währungen zu kaufen. Diese Flucht in Sachwerte wird durch die zunehmende Sorge um geopolitische Spannungen und wachsende Staatsdefizite verstärkt. Im Gegensatz zu traditionellen Währungen gilt Bitcoin als eine von Zentralbanken unabhängige Anlage.

US-Shutdown als Katalysator
Der eingeleitete US-Government Shutdown hat die Verunsicherung unter internationalen Investoren weiter verstärkt und Kapital in "alternative" Anlagen gelenkt. Während der Dollar unter Druck gerät, steigen Kryptowährungen und Gold, was das Argument stärkt, dass diese Anlagen in Phasen politischer Dysfunktion als Krisenwährungen dienen.

"Uptober" und institutionelle Stütze
Zusätzlich zur politischen Dynamik profitiert Bitcoin von saisonalen Effekten: Der Oktober gilt historisch als einer der stärksten Monate ("Uptober"). Langfristig wird der Kurs durch eine freundlichere Regulierung in den USA und die steigende institutionelle Nachfrage gestützt. Unternehmen beginnen, Bitcoin als strategischen Vermögenswert zu halten, was die Nachfrage nachhaltig fördert.

Breite Welle erfasst den Kryptomarkt
Der aktuelle Aufschwung beschränkt sich nicht auf Bitcoin. Auch Ether und andere große digitale Vermögenswerte gewinnen stark an Wert und handeln nahe ihrer Rekordstände. Dies deutet auf einen breiten Optimismus im gesamten Krypto-Sektor hin, der durch die Aussicht auf neue institutionelle Zuflüsse und die makroökonomische Unsicherheit befeuert wird.

Stimmung in der Community
Die Stimmung in der Community ist von großer Euphorie geprägt, da Bitcoin das Allzeithoch (ATH) ansteuert. Nutzer feiern den sogenannten "Uptober" und sehen in der Kryptowährung das "digitale Gold", das von politischen Unsicherheiten in den USA profitiert. Zur Diskussion

