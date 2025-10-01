Künstliche Intelligenz wird zum Wachstumstreiber bei Chinas Tech-Gigant: Alibaba-Aktie im Aufwind, neue KI-Pläne entfachen frische Kursfantasie

Künstliche Intelligenz wird zum Wachstumstreiber bei Chinas Tech-Gigant

Trotz ausbleibender Impulse vom chinesischen Festland richtet sich die Aufmerksamkeit verstärkt auf Alibaba an den US-Börsen. Mit ambitionierten Investitionen in künstliche Intelligenz und einem neuen Sprachmodell rückt der Techkonzern erneut ins Anlegerinteresse.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alibaba Group 152,80 EUR -0,52 % L&S Exchange
Alphabet 205,63 EUR -0,64 % Lang & Schwarz
Microsoft 437,88 EUR -0,40 % Baader Bank

Starke Performance in Hongkong sorgt für Aufmerksamkeit

Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs von Alibaba in Hongkong mehr als verdoppelt. Der Zuwachs liegt bei über 114 Prozent. Auch in den USA entwickeln sich die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine, die sogenannten American Depositary Receipts, deutlich positiv. Zuletzt notierte das Papier bei rund 179 US-Dollar.

Die jüngste Dynamik wird maßgeblich von technologischen Fortschritten im Bereich künstlicher Intelligenz angetrieben.

Alibaba setzt auf Supermodell Qwen3 Max

Mit dem neuen KI-Modell Qwen3 Max präsentiert Alibaba das bislang leistungsstärkste System seiner Forschungssparte. Das Sprachmodell verfügt über mehr als eine Billion Parameter und soll insbesondere bei Codegenerierung, komplexen Textanalysen und autonomen KI-Agenten neue Maßstäbe setzen.

Parallel dazu kündigte der Konzern massive Investitionen in Höhe von rund 52 Milliarden US-Dollar an. Die Mittel fließen unter anderem in den Ausbau von Rechenzentren, die Entwicklung weiterer KI-Modelle und die Integration künstlicher Intelligenz in das Cloud-Geschäft.

Optimistische Kursziele, aber breite Bewertungsspanne

Die Reaktionen am Markt fallen überwiegend positiv aus. Analysten mehrerer US-Banken sehen weiteres Potenzial. Die Citigroup hat ihr Kursziel zuletzt von 187 auf 217 US-Dollar angehoben. Auch andere Institute bestätigen eine optimistische Haltung, wobei die mittlere Analystenschätzung derzeit bei etwa 168 US-Dollar liegt.

Auffällig ist jedoch die große Bandbreite der Bewertungen. Während einige Experten von einem strukturellen Technologievorsprung ausgehen, mahnen andere zur Vorsicht angesichts hoher Investitionskosten und regulatorischer Unsicherheiten in China.

Wettlauf mit US-Giganten und politische Risiken

Alibaba befindet sich in einem globalen Wettbewerb mit Unternehmen wie Google, Microsoft und OpenAI. Diese Rivalen sind ebenfalls stark in der Entwicklung generativer KI aktiv.

Zudem bleibt der politische Einfluss Pekings ein Risikofaktor. Frühere Eingriffe in den Technologiesektor haben gezeigt, wie schnell sich Rahmenbedingungen in China verändern können. Für Alibaba bedeutet das, dass technologische Erfolge eng mit der politischen Großwetterlage verknüpft bleiben.

Nächster Kursimpuls durch Quartalszahlen?

Die Frage bleibt, ob Alibaba seine KI-Offensive auch in nachhaltiges Wachstum und steigende Margen ummünzen kann. Sollte der Konzern seine Ankündigungen operativ umsetzen und dabei gleichzeitig das Cloud-Geschäft stärken, dürfte das Kursziel von 185 US-Dollar in greifbare Nähe rücken.

Bleibt Alibaba auf der Erfolgsspur oder verpufft die KI-Euphorie in den nächsten Monaten? Die anstehenden Zahlen und Marktreaktionen könnten entscheidend werden.

Bn-Redaktion/jh
