Anzeige
+++Oregen Energy Früher Zugang zur Milliarden-Barrel-Ölzone in Namibia+++
(Letzte) Chance für Intel

Ist das endlich die Trendwende? Die nächsten Kursziele 21.09.2025, 09:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

(Letzte) Chance für Intel: Ist das endlich die Trendwende? Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/hapabapa
In den letzten Wochen produzierte Intel Schlagzeilen wie am Fließband. Das brachte den Aktienkurs gehörig in Wallung. Aus charttechnischer Sicht besteht die Hoffnung auf eine untere Trendwende. Das Chartbild sendet entsprechende Signale. Es könnte allerdings auch ganz anders kommen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Intel 25,15 EUR +0,04 % Lang & Schwarz

Intel – Ist das endlich die Trendwende?

Intel galt lange Zeit als Vorreiter und Aushängeschild des Chipsektors. Mit einer beeindruckenden Dominanz „regierte“ Intel. Mittlerweile hat sich das Bild ganz stark gewandelt. Der Glanz vergangener Zeiten verblasst zusehends. Wenig überzeugende Quartalsberichte und ein taumelnder Aktienkurs zeugen vom Niedergang des ehemaligen Flaggschiffs.

In den letzten Wochen gelang es Intel, bemerkenswerte Weichenstelllungen zu vollziehen. Ob sie letztendlich erfolgreich sein werden, bleibt abzuwarten. Bemerkenswert sind sie allemal.

Ende August drang die Nachricht in die Öffentlichkeit, dass der US-amerikanische Staat eine zehnprozentige Beteiligung an dem Chipkonzern eingegangen ist. Kürzlich wurde nun bekannt, dass Mitbewerber Nvidia sich für 5 Mrd. US-Dollar bei Intel einkaufen möchte. Beide Konzerne haben zudem eine Technologiekooperation geplant. Dieser Schritt kam sicherlich überraschend. Über die Beweggründe von Nvidia darf spekuliert werden. Reine Nächstenliebe wird es wohl nicht sein. Für Intel ist vor allem die geplante Technologiekooperation von Interesse. Die Börse feierte den Einstieg mit einem kleinen Kursfeuerwerk für die Intel-Aktie.

Intel Aktienanalyse im Chart

Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich für die Intel-Aktie (WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL) das Ende der langwierigen Bodenbildung ab. Mit dem Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich von 26,5 US-Dollar erlangte die jüngste Erholung große Relevanz. Aktuell versucht sich Intel an dem Widerstand von 30 US-Dollar. Sollte es der Aktie gelingen, sich oberhalb von 30 US-Dollar festzusetzen, wäre das ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum Comeback. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 26,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es für die Aktie darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Gleichzeitig müsste in diesem Fall mit weiteren Abgaben in Richtung 19 US-Dollar gerechnet werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten kürzlich ihr Votum „underweight“ für die Intel-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 21 US-Dollar. Deutlich optimistischer ist man hingegen in der Schweiz. Die Analysten der UBS bestätigten ihr Votum „neutral“ für die Aktie. Das Kursziel passten sie indes von 25 US-Dollar auf 35 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH373Z
Ask: 1,24
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VC0FGR
Ask: 4,59
Hebel: 5
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH373Z VC0FGR. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Ford-Aktie: Stellenabbau in Köln – droht ein schleichender Niedergang? Hauptdiskussion
2 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
3 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
5 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
6 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
7 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
BYD forciert den Umbau zur europäischen Marke: BYD will ab 2028 …

Gestern 12:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Milliardenbelastung durch Porsche-Strategie schockt Volkswagen-…

Gestern 12:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax – Fallen nun die 24.000 Punkte? Deutsche Telekom – Es wird …

Gestern 9:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nvidia lässt aufhorchen: Wie ist der Deal mit Intel zu bewerten?

Gestern 9:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon überrascht mit Verkauf und Rückkauf – was steckt …

Freitag 18:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

FedEx überzeugt mit starkem Jahresauftakt und treibt Aktie nach …

Freitag 18:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach Rekordhoch rutscht D Wave Quantum wieder ab: D Wave Quantum …

Freitag 18:42 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Wie geht es mit Gold nach dem Fed-Termin weiter? Barrick, Newmont…

Freitag 10:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer