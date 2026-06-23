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KI Aktien im Ausverkauf

Platzt die Blase? 23.06.2026, 16:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mann zeigt auf Vernetzung
© Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Die Rally bei Aktien rund um künstliche Intelligenz steht unter Druck. Nach starken Kursverlusten bei großen Technologiewerten wächst die Sorge, dass Anleger zu viel Zukunft bereits eingepreist haben. Besonders Halbleiter, Cloud Anbieter und Börsenneulinge geraten nun in den Fokus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 305,48 EUR -0,26 % Quotrix Düsseldorf
NVIDIA 178,40 EUR -2,07 % Baader Bank
Oracle 151,87 EUR -0,91 % L&S Exchange
SK hynix 1.527,50 EUR -10,15 % Lang & Schwarz
Samsung Electronics (Spons. GDR) 5.161.996,50 KRW -8,93 % TTMzero RT

Tech Werte unter Druck

Der Ausverkauf an den Technologiemärkten hat sich am Dienstag, 23. Juni 2026, international fortgesetzt. Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen zeitweise rund 3 Prozent im Minus, während der S&P 500 etwa 1,5 Prozent nachgab. Auch der Dow Jones stand unter Druck, allerdings deutlich weniger stark. Der Rückgang zeigt, wie stark die Börsen inzwischen von wenigen großen Technologie und KI Werten abhängen.

KI Erwartungen werden geprüft

Im Zentrum der Bewegung steht die Frage, ob die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz schnell genug Erträge bringen. Große Unternehmen stecken hohe Summen in Rechenzentren, Chips und Software, doch Anleger verlangen zunehmend sichtbare Renditen. Aktien wie Nvidia, Alphabet und Oracle gaben im vorbörslichen Handel nach. Damit trifft die Korrektur ausgerechnet jene Titel, die die Kursrally der vergangenen Monate besonders stark getragen hatten.

Schockwellen aus Asien

Die Schwäche blieb nicht auf die USA begrenzt. In Südkorea fiel der KOSPI um rund 10 Prozent. Besonders Samsung Electronics und SK Hynix standen mit Verlusten von jeweils etwa 12 Prozent unter Druck. Auch in Europa wurden Chipwerte verkauft. ASML verlor laut Marktberichten rund 5 Prozent. Das macht deutlich, dass der KI Handel längst ein globales Thema ist und nicht nur einzelne US Aktien betrifft.

SpaceX verstärkt die Nervosität

Zusätzlich belastete die Schwäche von SpaceX die Stimmung. Die Aktie verlor nach drei schwachen Sitzungen mehr als 523 Milliarden Euro an Börsenwert. Allein am Montag wurden umgerechnet rund 349 Milliarden Euro ausgelöscht. Der Kursrutsch ist besonders brisant, weil die Aktie nach dem Börsengang zeitweise unter den Ausgabepreis gefallen sein soll. Für Anleger ist das ein Warnsignal, dass selbst prominente Wachstumsstorys anfällig bleiben, wenn Bewertungen sehr hoch sind.

Anleger suchen neue Klarheit

Für die kommenden Tage dürfte entscheidend sein, ob die Verluste nur eine überfällige Korrektur oder der Beginn einer breiteren Neubewertung sind. Hohe Zinsen, teure Bewertungen und steigende Investitionsbudgets erhöhen den Druck auf die Gewinnfantasie. Gleichzeitig bleibt künstliche Intelligenz ein strukturelles Wachstumsthema. Die Börse trennt nun jedoch stärker zwischen Unternehmen mit belastbaren Erträgen und Aktien, deren Kurs vor allem von Erwartungen lebt.

Bn-Redaktion/tb
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