DHL-Konkurrent FedEx mit robusten Zahlen

Aktie gibt dennoch nach 24.06.2026, 10:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DHL-Konkurrent FedEx mit robusten Zahlen: Aktie gibt dennoch nach
© Bild: istockphoto.com/AdrianHancu
Der Logistikkonzern und DHL-Konkurrent FedEx legte am gestrigen Dienstag (23. Juni) die Finanzergebnisse für das 4.Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor.
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Fedex 258,85 EUR -1,45 % Lang & Schwarz

Der Konzern durchläuft eine nachhaltige Umstrukturierung. Zunächst stellt FedEx seinen Berichtszeitraum auf das Kalenderjahr um. Das Fiskaljahr endete bislang am 31. Mai. Um diese Umstellung vorzunehmen, gibt es ein Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juni bis zum 31. Dezember 2026, bis der „neue“ Berichtsturnus greift.

Zudem wurde zum 01. Juni die Abspaltung der Frachtsparte FedEx Freight vollzogen. Der aktuelle Quartalsbericht ist somit der letzte, der die bisherigen Gegebenheiten widerspiegelt. Schauen wir uns die Daten einmal genauer an.

FedEx Corp. mit Zahlen

FedEx berichtete gestern nach US-Handelsschluss über die Entwicklung des 4. Quartals (3-Monats-Zeitraum zum 31. Mai) des Geschäftsjahres 2026. Der Logistikkonzern gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 25,0 Mrd. US-Dollar an, nach 22,2  Mrd. US-Dollar im 4. Quartal 2025 (3-Monats-Zeitraum zum 31. Mai 2025). Mit dem Umsatzwachstum konnte FedEx positiv überraschen.

FedEx vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,60 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS (earnings per share) in Höhe von 6,60 US-Dollar), nach 1,65 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 6,88 US-Dollar) im 4. Quartal 2025. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) wies FedEx für das 4. Quartal des Fiskaljahres 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,53 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 6,31 US-Dollar) aus, nach 1,46 Mrd. US-Dollar (EPS in Höhe von 6,07 US-Dollar) im Vergleichszeitraum.

Fedex Chart

Ausblick auf das Rumpfjahr 01. Juni bis 31. Dezember 2026

FedEx erwartet für das laufende Rumpfjahr ein EPS (GAAP) in einer Spanne von 16,55 US-Dollar bis 17,75 US-Dollar sowie ein bereinigtes EPS (non-GAAP) von 16,90 US-Dollar bis 18,10 US-Dollar.

Aktie gibt zunächst nach

In einer ersten Reaktion auf die Zahlen gab die FedEx-Aktie (WKN: 912029 | ISIN: US31428X1063 | Ticker-Symbol: FDX) nach. Wie immer sollte man die nachbörsliche Reaktion nicht überbewerten, doch eben auch nicht außer Acht lassen. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich der aktuell zu beobachtende Rücksetzer auf 275 US-Dollar begrenzen würde. Sollte es darunter gehen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 230 US-Dollar / 225 US-Dollar gerechnet werden. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Die Aktie muss über die 300 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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