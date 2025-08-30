Marvell Technology

Land unter nach Zahlen. Aktie taumelt. Die nächsten Kursziele 30.08.2025, 08:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Marvell Technology: Land unter nach Zahlen. Aktie taumelt. Die nächsten Kursziele
© bn Symbolbild
Quartalsberichte von Marvell Technology waren in der jüngeren Vergangenheit ein ums andere Mal Wundertüten. Bereits die Ergebnisse zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2026 wussten nicht in allen Belangen zu überzeugen und die Reaktion auf die aktuellen Zahlen zum 2. Quartal lässt vermuten, dass man auch dieses Mal nicht sonderlich zufrieden war.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Marvell Technology 62,87 USD -18,60 % Nasdaq

Marvell Technology mit robusten Q2-Daten, aber mit einem schwachen Ausblick

Marvell Technology berichtete am 28. August über das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 2. August 2025) des Geschäftsjahres 2026. Der Technologiekonzern veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 2,006 Mrd. US-Dollar an, nach 1,272 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 03. August 2024) des Geschäftsjahres 2025.

Marvell Technology gab einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 194,8 Mio. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 0,22 US-Dollar) bekannt. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum eine deutliche Verbesserung. Damals verzeichnete Marvell Technology einen Verlust in Höhe von -193,3 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von -0,22 US-Dollar). Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) legte der Gewinn auf 585,5 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,67 US-Dollar) zu, nach einem Gewinn in Höhe von 266,2 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,30 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Prognose für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026 enttäuscht

Die Prognose für das laufende Geschäftsquartal blieb hinter den Erwartungen zurück. Entsprechend enttäuscht reagierte der Markt. Marvell Technology rechnet mit einem Umsatz in Höhe von 2,06 Mrd. US-Dollar +/- 5 Prozent. Das EPS (non-GAAP) wird in einer Spanne von +0,74 US-Dollar +/- 0,05 US-Dollar erwartet. 

Chartanalyse

Aktie geht nach Zahlen in die Knie

Marvell Technology (WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker-Symbol: 9MW) ging nach den Zahlen in die Knie. Der Markt reagierte damit äußerst verschnupft auf die vorsichtige Prognose für das laufende Quartal. Aus charttechnischer Sicht kommt die Kursschwäche zur Unzeit. Die Aktie ringt seit Juni mit dem Widerstandsbereich um 80 US-Dollar. Ein vielversprechend angelaufener Ausbruchsversuch in Richtung 90 US-Dollar wurde Ende Juli abrupt zurückgepfiffen. Als Folge des knackigen Rücksetzers sind die 80 US-Dollar nun erst einmal in weite Ferne gerückt. Damit die Aktie nicht noch weiter in Bedrängnis gerät, sollten nun zumindest die 60 US-Dollar verteidigt werden. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH2K1N
Ask: 1,18
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH2K1N. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
2 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
3 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
4 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
5 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
6 OTS: AAMG / Ambitious Air Mobility Group bekräftigt ihr Interesse am Einstieg ... Hauptdiskussion
7 Novo Nordisk nach Kursdebakel: Sind das jetzt bereits Kaufkurse? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
US-Inflationsdaten stützen Dax: Infineon mit Rücksetzer zur Unzeit…

8:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Chip-Welt im Umbruch: TSMC hält Kurs

Gestern 18:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Krise bei Ford: EV-Pläne vs. Rückruf-Serie

Gestern 17:46 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom steigt: Auf dem Weg zum nächsten Nvidia?

Gestern 17:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Machtwechsel bei ProSiebenSat1 entfacht neue Dynamik im …

Gestern 16:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dell enttäuscht trotz Rekordzahlen: Dell-Aktie stürzt ab: KI-Gesch…

Gestern 14:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zweifel trotz Strategie: Fielmann-Aktie taumelt weiter: Fielmann-…

Gestern 12:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Spezialthema:: Blockchain und die Zukunft von Fachübersetzungen

Gestern 11:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer