Marvell Technology nach Zahlen

Aktie außer Rand und Band. Was ist jetzt noch drin? 03.12.2025, 12:13 Uhr

Marvell Technology nach Zahlen: Aktie außer Rand und Band. Was ist jetzt noch drin?
© Foto von Miguel Á. Padriñán auf Pexels
Die Quartalszahlen des Technologiekonzerns waren in der Vergangenheit mitunter eine Wundertüte. Das Unternehmen wusste nicht immer zu überzeugen. Und so erwarteten die Marktakteure den aktuellen Quartalsbericht von Marvell Technology einmal mehr mit großer Anspannung. Die erste Reaktion auf die Zahlen und den Ausblick lässt allerdings vermuten, dass man so unzufrieden nicht war. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel kräftig zu.
Marvell Technology 86,83 EUR +3,97 % Lang & Schwarz

Marvell Technology mit starken Q3-Daten

Marvell Technology berichtete gestern (02. Dezember, nach US-Handelsschluss) über das 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 1. November 2025) des Geschäftsjahres 2026. Der Technologiekonzern gab den Umsatz im Berichtszeitraum mit 2,074 Mrd. US-Dollar an, nach 1,516 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 02. November 2024) des Geschäftsjahres 2025. 

Marvell Technology gab für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,901 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 2,20 US-Dollar) an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum eine klare Verbesserung. Damals veröffentlichte das Unternehmen einen Verlust in Höhe von -676,3 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von -0,78 US-Dollar). Das Ergebnis wurde jedoch stark durch den Verkauf des Automotive-Ethernet-Geschäfts an Infineon beeinflusst. Marvell erzielte durch den Verkauf einen Vorsteuergewinn in Höhe von 1,8 Mrd. US-Dollar. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) bot sich ein „glattgezogenes“ Bild. Marvell Technology erzielte einen Gewinn in Höhe von 655,0 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,76 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 373,0 Mio. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 0,43 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Prognose für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026

Für das laufende 4. Geschäftsquartal prognostiziert Marvell Technology einen Umsatz in Höhe von 2,20 Mrd. US-Dollar +/- 5 Prozent. Das EPS (GAAP) wird in einer Spanne von +0,36 US-Dollar +/- 0,05 US-Dollar und das EPS (non-GAAP) in einer Spanne von +0,79 US-Dollar +/- 0,05 US-Dollar erwartet.  

Marvell Technology kauft Celestial AI

Für 1 Mrd. US-Dollar in bar und Marvell-Aktien im Wert von 2,25 Mrd. US-Dollar kauft Marvell Technology Celestial AI. Durch den Kauf möchte Marvell seine Position im KI- und Cloud-Infrastrukturbereich stärken.

Marvell Technology

Aktie geht nach Zahlen steil

Die Aktie von Marvell Technology (WKN: A3CNLD | ISIN: US5738741041 | Ticker-Symbol: 9MW) legte im nachbörslichen Handel deutlich zu und attackiert nunmehr den Kursbereich von 100 US-Dollar. Im regulären Mittwochshandel muss es darum gehen, sich oberhalb von 100 US-Dollar festzusetzen und idealerweise sich von der Zone zu lösen. Aktuell steht die Tür in Richtung 110 US-Dollar weit offen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. So sollten Ausflüge unter die 90 US-Dollar tunlichst ausbleiben.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0)
