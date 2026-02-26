Gamechanger?:
Anzeige
Allianz will Aktien zurückkaufen 26.02.2026, 13:53 Uhr

Allianz
© Symbolbild Allianz
Allianz setzt ein starkes Signal an den Kapitalmarkt. Steigende Gewinne, eine höhere Dividende und ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm zeigen klare Prioritäten. Der Versicherer kombiniert operative Stabilität mit konsequenter Kapitalrückführung.
Operatives Ergebnis erfüllt Erwartungen

Allianz SE hat im vierten Quartal ein operatives Ergebnis erzielt, das die Erwartungen der Analysten erfüllte. Der operative Gewinn des Konzerns stieg um 3 % auf 4,3 Milliarden Euro. Treiber war vor allem das verbesserte Ergebnis im Schaden- und Unfallgeschäft. Damit untermauert der Versicherer seine stabile Ertragskraft in einem anspruchsvollen Marktumfeld und setzt ein Signal für Kontinuität im Kerngeschäft.

Dividende steigt deutlich

Aktionäre sollen direkt von der positiven Entwicklung profitieren. Allianz schlägt eine Anhebung der Dividende um 11 % auf 17,10 Euro je Aktie vor. Damit setzt das Unternehmen seine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik fort. Die Kombination aus solider Gewinnentwicklung und steigender Dividende unterstreicht den Anspruch, Kapital effizient einzusetzen und Investoren kontinuierlich am Unternehmenserfolg zu beteiligen.

Neues Aktienrückkaufprogramm bis zu 2,5 Milliarden Euro

Zusätzlich kündigte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro an. Die Käufe sollen im März starten und spätestens im Dezember abgeschlossen sein. Seit Anfang 2017 hat Allianz damit insgesamt rund 16 Milliarden Euro in eigene Aktien investiert. Vorstandschef Oliver Bäte treibt damit seine Strategie voran, überschüssiges Kapital an die Anteilseigner zurückzuführen und gleichzeitig die Kapitalstruktur weiter zu optimieren.

Asset Management als zweite Ertragssäule

Neben dem Versicherungsgeschäft gewinnt das Asset Management weiter an Bedeutung. Es steuert rund ein Fünftel zum gesamten operativen Gewinn bei und sorgt für zusätzliche Diversifizierung. Die Tochtergesellschaft Pimco verzeichnete im Schlussquartal Nettomittelzuflüsse von 43 Milliarden Euro von externen Kunden. Allianz Global Investors meldete Zuflüsse in Höhe von 3 Milliarden Euro. Gleichzeitig prüfte der Konzern in der Vergangenheit strategische Optionen, darunter den möglichen Erwerb eines dänischen Kreditmanagers sowie eine Kombination von Allianz Global Investors mit Amundi SA.

Ausblick 2026: Ambitionierte Gewinnziele

Für 2026 peilt Allianz ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro an, „plus oder minus 1 Milliarde Euro“. Bereits im November hatte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben und in Aussicht gestellt, dass der operative Gewinn „höchstwahrscheinlich“ zwischen 17 Milliarden und 17,5 Milliarden Euro liegen werde. Damit bleibt der Versicherer auf Wachstumskurs und verbindet Ergebnisstärke mit einer klaren Kapitalrückführungsstrategie.

Bn-Redaktion/ts
