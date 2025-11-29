Microsoft nach Abverkauf

Gelingt der Aktie das Comeback? Die nächsten Kursziele 29.11.2025, 08:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Microsoft nach Abverkauf: Gelingt der Aktie das Comeback? Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/Jean-Luc Ichard
In unserer letzten Kommentierung zur Microsoft-Aktie thematisierten wir die eigentlich recht robusten Zahlen für das 3. Quartal 2025. Obgleich die Zahlen ordentlich ausfielen, geriet die Aktie im Nachgang ins Stolpern. Anleger und Investoren nahmen nach den Zahlen Gewinne mit und das brachte die Aktie gehörig in Bedrängnis.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Microsoft 424,40 EUR +0,04 % Lang & Schwarz

Microsoft – Gelingt der Aktie das Comeback? Die nächsten Kursziele

Die Q3-Ergebnisse vermochten es nicht, der Microsoft-Aktie noch einmal frische Impulse zu geben. Vielmehr setzten Gewinnmitnahmen ein. Das Ganze gilt es jedoch auch, vor dem Hintergrund der damals vorherrschenden Schwäche des Technologiesektors zu bewerten.

Microsoft-Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht krachte es gewaltig. Die Microsoft-Aktie (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF) bewegte sich im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung in einer stark ausgeprägten Handelsspanne. Seit dem Sommer dieses Jahres oszillierte Microsoft innerhalb einer Range mit den Begrenzungen 560 US-Dollar / 550 US-Dollar auf der Oberseite und 500 US-Dollar auf der Unterseite. Rund um die Zahlenveröffentlichung wurde es dann ungemütlich. Die verhaltene Reaktion des Marktes auf die Zahlen traf auf eine allgemeine Schwäche des Tech-Sektors. Dieser Gemengelage konnte sich die Microsoft-Aktie nicht entziehen. Der Druck auf die eminent wichtige Marke von 500 US-Dollar nahm zu, bis er schließlich zu stark wurde und der Kursbereich nachgab.

Das Verlassen der langwierigen Handelsspanne über die Unterseite löste ein starkes technisches Verkaufssignal aus. Aus charttechnischer Sicht eröffnete sich der Aktie damit Abwärtspotenzial in Richtung 450 US-Dollar. Der Aktie gelang jedoch bereits im Bereich von 465 US-Dollar die vorläufige Trendwende. Lehrbuchmäßig stoppte der Rücksetzer an der 200-Tage-Linie. Im Anschluss drehte Microsoft nach oben ab.

Die Kursgewinne der letzten Tage sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass aus charttechnischer Sicht noch nicht wirklich viel gewonnen wurde. Für die Aktie muss es darum gehen, die 500 US-Dollar zu knacken, um sich in die ehemalige Range zurückzukämpfen. Ein solcher Vorstoß würde die Tür in Richtung 550 US-Dollar / 560 US-Dollar öffnen. Rücksetzer unter die 465 US-Dollar würden hingegen eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten kürzlich ihr Votum „overweight“ für Microsoft. Das Kursziel von 575 US-Dollar beließen sie unverändert. Noch etwas optimistischer sind die Analysten der kanadischen RBC. Deren Kursziel lautet unverändert 640 US-Dollar. Das Votum „outperform“ wurde ebenso bestätigt.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VH9AD1
Ask: 2,10
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VK6SBJ
Ask: 0,92
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VH9AD1 VK6SBJ. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
2 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
3 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
4 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
5 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
6 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
7 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax beendet Handelswoche vielversprechend: Infineon – Platzt jetzt…

8:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Palantir polarisiert wie nie: KI-Champion oder Momentum-Falle?

Gestern 12:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen feiert groß: Doch hinter den Kulissen kriselt es

Gestern 12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lufthansa startet Klarna-Zahlung: Jetzt auf Raten fliegen!

Gestern 12:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BioNTech: CureVac-Übernahme kurz vor Abschluss

Gestern 12:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Pentagon-Alarm und Preiskrieg: BYD gerät unter Druck

Gestern 11:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax steht vor einem richtungsweisenden Wochenschluss: Münchener Rü…

Gestern 11:40 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank im Höhenflug: Doch warum verkauft BlackRock?

Gestern 11:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer