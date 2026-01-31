Anzeige
Microsoft nach dem Zahlendebakel

Was ist jetzt noch drin für die Aktie? 31.01.2026, 08:50 Uhr

Microsoft nach dem Zahlendebakel: Was ist jetzt noch drin für die Aktie?
© Bild: istockphoto.com/lcva2
Die Erwartungshaltung war immens hoch. Nicht zuletzt legte der Aktienkurs des Software-Giganten in den Tagen vor der Veröffentlichung kräftig zu. Starke Zahlen hätten den Vorstoß weiter forciert. Doch es kam anders – ganz anders. Microsoft wurde den hohen Erwartungen nicht gerecht. Die Reaktion des Marktes folgte prompt – die Aktie wurde abgestraft. Am Freitag beruhigte sich die Lage etwas. Hat sich der Staub bereits gelegt? Was ist für die Aktie nach dem Zahlendebakel drin?
Microsoft nach dem Zahlendebakel - Was ist jetzt noch drin für die Aktie?

Microsoft veröffentlichte am Mittwoch (28. Januar) die Ergebnisse für das 2. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2025) des Fiskaljahres 2026. Schauen wir uns die Daten einmal genauer an.

Microsoft Aktienanalyse

Microsoft gab den Umsatz im 2. Quartal des Fiskaljahres 2026 mit 81,273 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum 2. Quartal des Fiskaljahres 2025 (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 31. Dezember 2024) ein Anstieg von 17 Prozent. Damit ließ das Wachstumstempo leicht nach. So betrug das Umsatzplus von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 18 Prozent. Der Geschäftsbereich Azure / verschiedene Cloud Services war mit einem Segment-Plus von 39 Prozent im aktuellen Berichtszeitraum einmal mehr maßgeblicher Umsatztreiber. Allerdings lag das Umsatzwachstum leicht unter dem Wert aus dem 1. Quartal 2026 – damals belief sich das Plus auf 40 Prozent.

Microsoft gab den Nettogewinn mit 38,458 Mrd. US-Dollar an. Das entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 5,16 US-Dollar. Zum Vergleich: Im 2. Quartal des Fiskaljahres 2025 wies Microsoft einen Gewinn in Höhe von 24,108 Mrd. US-Dollar aus, was wiederum einem EPS in Höhe von 3,23 US-Dollar entsprach.

Zusammengefasst

Der Markt suchte nach den sprichwörtlichen Haaren in der Suppe und er fand sie. Das leicht schwächere Wachstumstempo ist dabei nur ein Aspekt. Die Gewinnmitnahmen ereilten die Aktie zur Unzeit. Die Microsoft-Aktie war gerade dabei, die 200-Tage-Linie und den Kursbereich von 493 US-Dollar zurückzuerobern, musste infolge des Abverkaufs jedoch das Scheitern des Unterfangens hinnehmen. Aus charttechnischer Sicht könnte es für die Aktie noch bis in Richtung 400 US-Dollar gehen. Auch ein Test des Tiefs aus dem April 2025 ist nicht auszuschließen. Dieses wurde damals im Bereich von 340 US-Dollar ausgebildet. Auf der Oberseite sitzt hingegen im Bereich von 493 US-Dollar der Deckel erst einmal fest.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays reagierten auf die Microsoft-Zahlen und senkten ihr Kursziel für die Aktie von 610 US-Dollar auf 600 US-Dollar. Das Votum lautet unverändert „outperform“.

Bn-Redaktion/mt
