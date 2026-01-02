Entscheidendes Signal:
J.P. Morgan sieht 5.000–6.000 US-Dollar Gold!!!
Microsoft nach Kursschwäche: Dreht die Aktie 2026 wieder auf?
Das Börsenjahr 2025 war für die Microsoft-Aktie ein ambivalentes. Nach einer schwierigen Auftaktphase drehte die Aktie im Frühjahr 2025 auf. Es entwickelte sich eine fulminante Rallye.
Der KI-Hype spielte auch bei der Kursentwicklung der Microsoft-Aktie eine wichtige Rolle. Mit der Ausbildung des 52-Wochen-Hochs im Bereich von 562 US-Dollar ging Microsoft in eine Seitwärtsbewegung über. Im Oktober 2025 geriet das 52-Wochen-Hoch noch einmal kurzzeitig in Bedrängnis. Zu einem Ausbruch kam es nicht. Stattdessen setzten Gewinnmitnahmen ein und zwangen die Microsoft-Aktie in eine Korrektur. Dabei wurde die so wichtige Unterstützung um 500 US-Dollar unterschritten. Wie ist die Kursschwäche in den letzten Wochen 2025 zu bewerten? Ist es der Beginn einer großen Korrekturbewegung?

Microsoft nach Kursschwäche - Dreht die Aktie 2026 wieder auf?

Der untere Chart offenbart die spannende Konstellation der Microsoft-Aktie (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF). Zudem lässt das Chartbild großen Interpretationsspielraum.  

Microsoft Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht war und ist es eminent wichtig, dass es der Microsoft-Aktie bislang gelingt, die 200-Tage-Linie zu verteidigen. Nach dem Verlust der außerordentlich wichtigen Unterstützung von 500 US-Dollar richtete sich der Fokus auf die 200-Tage-Linie. Mehrere Male diente sie bereits als Unterstützung. Das erhöhte wiederum ihre Relevanz. Dennoch ist festzustellen, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht mächtig in der Klemme steckt. Sollte es für die Microsoft-Aktie unter die 200-Tage-Linie und im Anschluss unter die Unterstützung von 450 US-Dollar gehen, könnte es rasch ungemütlich werden. In diesem Fall muss mit weiteren Abgaben in Richtung 400 US-Dollar gerechnet werden. Auch ein Anlaufen des markanten April-Tiefs im Bereich von 341 US-Dollar wäre nicht auszuschließen. Sollte es auch darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden.

Ein robuster Start in das Jahr könnte der Aktie helfen, die Korrekturbewegung einzudämmen. Um ein Erholungsszenario zu forcieren, ist die Aufgabenstellung klar definiert: Es bedarf einer raschen Rückkehr der Aktie über die Marke von 500 US-Dollar. Diese könnte ein entscheidendes Kaufsignal auslösen, um das 52-Wochen-Hoch bei 562 US-Dollar noch einmal zu attackieren.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Microsoft-Aktie ist unter Analysten sehr beliebt. Zahlreiche Kaufempfehlungen dokumentieren dieses. Die Analysten von Jefferies reihen sich hier ein. Sie vergeben für die Aktie des Software-Giganten ein „buy“. Das Kursziel sehen sie unverändert bei sehr sportlichen 675 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
