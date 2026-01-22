Gold über 4.800 US-Dollar:
© Symbolbild von Ed Hardie auf Unsplash
Microsoft nutzt die internationale Bühne der Formel 1, um durch ein Sponsoring mit Mercedes neue Sichtbarkeit zu gewinnen. Parallel investiert der Tech-Riese Milliarden in die KI-Zukunft und zieht sich aus anderen Beteiligungen wie PhonePe strategisch zurück. Trotz Börsenrückschlägen bleibt der Konzern auf Wachstumskurs – mit Fokus auf Technologie, Tempo und Transformation.
Microsoft 382,20 EUR +0,45 % Baader Bank

Formel 1 als Bühne: Microsoft setzt auf globale Sichtbarkeit mit Mercedes

Trotz eines deutlichen Kursrückgangs seit Herbst nutzt Microsoft die internationale Bühne für einen starken Auftritt – diesmal abseits der klassischen Tech-Welt. Mit einem neuen Sponsoring-Deal sichert sich der Konzern Präsenz in der Formel 1: Auf dem neuen W17-Boliden des Mercedes-Teams prangt gut sichtbar das Microsoft-Logo, sowohl auf der Airbox als auch am Frontflügel.

Laut Sky News beläuft sich das Volumen des Deals auf rund 60 Millionen Dollar pro Jahr. Mercedes, das Team mit acht Konstrukteurs-Weltmeistertiteln zwischen 2014 und 2021, will mit dem silber-schwarzen Rennwagen zurück an die Spitze. Die Testfahrten beginnen nächste Woche in Barcelona, bevor die Saison am 8. März in Australien startet. Für Microsoft bedeutet das nicht nur Reichweite im Sport, sondern auch Imagetransfer – Technologie, Präzision und Tempo.

Milliarden für KI: Microsoft investiert gezielt in die nächste Wachstumswelle

Im Hintergrund läuft eine weit größere Wette: Microsoft verstärkt seine Investitionen in künstliche Intelligenz massiv. 250 Milliarden Dollar fließen in OpenAI, weitere 30 Milliarden Dollar in Anthropic – zwei der führenden Unternehmen im KI-Sektor.

Trotz des Kursrückgangs von 18 Prozent seit der letzten Quartalsbilanz und eines Bewertungsmultipel-Rückgangs um 23 Prozent, bleibt die Analystenstimmung optimistisch. Jefferies etwa hält an seinem Kursziel von 675 Dollar fest und verweist auf einen erwarteten historischen Anstieg der Remaining Performance Obligations (RPO) im zweiten Geschäftsquartal.

Die Bewertung liegt mit dem 23-fachen des erwarteten Gewinns 2027 unter der anderer Tech-Giganten: Amazon kommt auf das 24-Fache, Alphabet sogar auf das 25-Fache. Im Vergleich dazu verzeichnete der VanEck Semiconductor ETF im selben Zeitraum ein Plus von neun Prozent, da viele Anleger in Halbleiterwerte umschichteten.

Dämpfend wirkt allerdings der Kostenanstieg in der KI-Infrastruktur. So senkte Anthropic seine Bruttomargen-Prognose für 2025 auf rund 40 Prozent, etwa zehn Prozentpunkte unter der ursprünglichen Planung. Grund dafür sind unter anderem höhere Betriebskosten auf Cloud-Plattformen von Google und Amazon – sie fielen etwa 23 Prozent höher aus als erwartet.

Rückzug mit Strategie: Microsoft trennt sich von PhonePe-Anteilen

Neben dem Ausbau seiner KI-Aktivitäten richtet Microsoft auch sein Beteiligungsportfolio neu aus. Gemeinsam mit Walmart und Tiger Global plant der Tech-Konzern den Verkauf von insgesamt 50,7 Millionen Aktien des indischen Zahlungsdienstleisters PhonePe im Zuge dessen Börsengangs.

PhonePe konnte im ersten Halbjahr bis 30. September einen Umsatzanstieg von 22 Prozent auf 39,18 Milliarden Rupien verzeichnen. Gleichzeitig weitete sich der Verlust jedoch von 12,03 auf 14,44 Milliarden Rupien aus. Die Teilveräußerung kann als Kapitalumschichtung interpretiert werden – hin zu wachstumsstärkeren, margenintensiven Geschäftsfeldern.

Ein weiterer wichtiger Termin steht bereits vor der Tür: Am 28. Januar veröffentlicht Microsoft seine nächsten Quartalszahlen. Dann wird sich zeigen, ob die milliardenschweren KI-Investitionen erste Früchte tragen – und wie stark sich das Unternehmen in einem zunehmend kompetitiven Marktumfeld behaupten kann.

Bn-Redaktion/aw
