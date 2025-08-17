Microsoft unter Druck

Microsoft unter Druck: Zauber der Zahlen verflogen. Die nächsten Kursziele
Als Microsoft Ende Juli die Ergebnisse für das 4. Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. Juni 2025) vorlegte, war die Freude am Markt groß. Die Zahlen überzeugten. Kaufstimmung kam auf. Die Aktie eskalierte. Die Microsoft-Aktie profitierte nicht zuletzt vom Thema KI. Seit der Zahlenveröffentlichung sind mittlerweile ein paar Tage ins Land gegangen. Die Kaufstimmung kühlte ab. Die Microsoft-Aktie konnte das exponierte Kursniveau nicht halten und kam zurück. Die Aktie hat den Kontakt zum markanten Zwischenhoch, das sie Ende Juli im Bereich von 555 US-Dollar ausgebildet hatte, mittlerweile verloren.
Microsoft wusste in allen wichtigen Kennzahlen des Quartalsberichts zu überzeugen. Wir berichteten an dieser Stelle im Kommentar vom 31. Juli ausführlich über die Finanzergebnisse. Vor allem der Geschäftsbereich Azure / verschiedene Cloud Services erwies sich einmal mehr als Umsatztreiber. Das Umsatzplus dieser Sparte in Höhe von 39 Prozent wurde vom Markt überaus wohlwollend zur Kenntnis genommen. Als Reaktion auf die Zahlen brach die Aktie (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF) zum damaligen Zeitpunkt spektakulär aus und pulverisierte die damals relevanten Widerstände bei 510 US-Dollar und 520 US-Dollar. Im Bereich von 555 US-Dollar begann die Zwischenrallye jedoch zu wackeln. Gewinnmitnahmen setzten ein und beendeten den Vorstoß abrupt. Mittlerweile steht der Kursbereich 520 US-Dollar / 510 US-Dollar erneut im Fokus des Handelsgeschehens.

Microsoft Aktienanalyse im Chart

Damit kommt die Aktie erneut auf das Ausbruchsniveau zurück. Eine solche Entwicklung ist nicht selten und sollte auch nicht überraschen. Aus charttechnischer Sicht wird es nun wichtig, wie sich die Aktie weiter verhält. Im besten Fall verteidigt die Microsoft-Aktie den Kursbereich um 520 US-Dollar / 510 US-Dollar und dreht im Anschluss wieder nach oben ab. Sollte es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 500 US-Dollar kommen, ist Obacht geboten. In diesem Fall muss von einer weiteren Ausdehnung der Korrektur ausgegangen werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies hoben zuletzt das Kursziel für die Microsoft-Aktie von 600 US-Dollar auf 675 US-Dollar an. Die Einstufung lautet unverändert „buy“. Ganz ähnlich bewerten die Analysten der Schweizer UBS die Lage und die Perspektiven. Auch deren Votum lautet „buy“. Das Kursziel hoben sie von 600 US-Dollar auf 650 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
