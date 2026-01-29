Anzeige
Microsoft verliert die Krone

29.01.2026, 16:19 Uhr

Symbolbild Microsoft
© Foto von Valent Lau auf Unsplash
Lange Zeit sah es so aus, als hätte Microsoft das Rennen um die Künstliche Intelligenz schon gewonnen, doch der Wind an der Wall Street hat sich gedreht. Der einstige Pionier-Vorteil schmilzt dahin, während die Kosten explodieren und die Konkurrenz technologisch aufholt. Anleger reagieren nervös und strafen die Aktie ab.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Microsoft 358,18 EUR -6,44 % L&S Exchange

Das Ende der Alleinherrschaft
Noch vor kurzem wurde die Strategie des Konzerns als genialer Schachzug gefeiert, doch die exklusive Vormachtstellung bröckelt massiv. Die Partnerschaften in der Branche weichen auf: Der wichtigste Verbündete sucht nun auch bei Konkurrenten nach Rechenpower, während Microsoft selbst gezwungen ist, seine Wetten breiter zu streuen. Diese neue "Beziehungsoffenheit" im Silicon Valley signalisiert vor allem eines: Der einstige Startvorteil des Software-Riesen hat sich in Luft aufgelöst.

Teure Zweifel
Die Hoffnung auf ein erneutes Kursfeuerwerk wurde durch die jüngsten Zahlen bitter enttäuscht. Statt sprudelnder Gewinne sehen Investoren vor allem explodierende Ausgaben für die Infrastruktur, die selbst die kühnsten Schätzungen der Analysten übertreffen. Während Milliarden in den Ausbau fließen, wird die Frage nach dem "Return on Investment" immer lauter. Der Markt vermisst den Beweis, dass sich diese gigantischen Summen zeitnah wirklich auszahlen.

Aktienanalyse

Die Konkurrenz zieht vorbei
Noch bedrohlicher ist der Stimmungswandel bei der Technologie selbst. Plötzlich gelten andere Player als die innovativeren Taktgeber, die mit nützlicheren Anwendungen und intelligenteren Assistenten bei den Nutzern punkten. Berichten zufolge herrscht selbst unter internen Ingenieuren Verwunderung darüber, dass externe KI-Tools die eigene Software teilweise besser steuern können als die hauseigenen Produkte. Der technologische Burggraben scheint nicht so tief zu sein wie gedacht.

Druck auf den Giganten
Microsoft läuft Gefahr, seinen einstigen Vorsprung zu verspielen, wenn nicht schnell gegengesteuert wird. Die Situation erinnert Beobachter an frühere Phasen bei der Konkurrenz, die erst durch Krisenstimmung wieder zur Innovationskraft zurückfand. Der Konzern muss nun beweisen, dass er nicht nur Geld ausgeben, sondern auch im Produktvergleich wieder die unangefochtene Nummer eins werden kann.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
