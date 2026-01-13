Microsoft zahlt jetzt selbst

KI-Boom treibt Strompreise hoch 13.01.2026, 16:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Microsoft Laptop
© Bild von Xiaodong X auf Pixabay
Die Stromkosten in den USA steigen – und Microsoft zieht jetzt die Notbremse. Der Tech-Gigant will für seinen eigenen Energieverbrauch zahlen, um Verbraucher zu entlasten. Damit reagiert das Unternehmen auf massiven politischen Druck und wachsenden Unmut in der Bevölkerung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Microsoft 401,98 EUR -1,73 % Quotrix Düsseldorf

Microsoft übernimmt Stromkosten für eigene KI-Rechenzentren

Microsoft will künftig sämtliche Stromkosten für den Betrieb seiner Rechenzentren in den USA selbst tragen – ein Schritt, der mit wachsender öffentlicher Sorge über steigende Energiepreise einhergeht. Präsident Brad Smith erklärte am Dienstag in einem Blogbeitrag, man wolle damit Verantwortung übernehmen und gleichzeitig die Voraussetzungen für ein langfristig erfolgreiches KI-Geschäft schaffen: „Wir setzen einen hohen Standard.“

Zusätzlich kündigte Microsoft an, künftig eng mit Energieversorgern zusammenzuarbeiten, um geeignete Stromquellen zu finden, die Effizienz seiner Rechenzentren zu steigern und den Wasserverbrauch der Anlagen zu senken.

Trump: „Großkonzerne sollen selbst zahlen“

US-Präsident Donald Trump betonte am Montag, seine Regierung habe Gespräche mit Microsoft geführt, um sicherzustellen, dass Verbraucher nicht für den Stromverbrauch riesiger Rechenzentren zur Kasse gebeten werden. Auf Truth Social schrieb er: „Diese Rechenzentren sind entscheidend für den KI-Boom – aber die großen Technologiekonzerne müssen selbst zahlen.“

Er kündigte „große Veränderungen“ bei Microsoft an, blieb jedoch vage. Der Hintergrund: Die Energiepreise in den USA steigen derzeit schneller als die allgemeine Inflation. Das belastet Haushalte – und erhöht den politischen Druck.

KI-Boom belastet Stromnetze und Politik gleichermaßen

Die explosionsartige Ausweitung von KI-Infrastruktur stellt auch die Betreiber und Regulierungsbehörden der US-Stromnetze vor Herausforderungen. Sie müssen die steigenden Kosten gerecht verteilen und gleichzeitig eine zuverlässige Energieversorgung sicherstellen. Microsoft erklärte in diesem Zusammenhang: „Wir haben mit Gemeinden zusammengearbeitet, um mithilfe von Technologie eine bessere Zukunft zu gestalten.“

Vor dem Hintergrund des 250-jährigen US-Jubiläums verwies das Unternehmen auf die gesellschaftliche Verantwortung im KI-Zeitalter: „Wer profitiert von künstlicher Intelligenz? Welche Auswirkungen hat sie? Und wer trägt die Kosten für ihre Infrastruktur?“

Wirtschaftspolitik im Wahlkampf-Fokus

Umfragen zeigen, dass viele Amerikaner mit dem wirtschaftlichen Kurs des Präsidenten unzufrieden sind. Bei den Zwischenwahlen im vergangenen November konnten demokratische Kandidaten mit dem Versprechen, die Energiekosten zu senken, wichtige Erfolge in New Jersey, Virginia und Georgia erzielen. Dieses Thema dürfte im bevorstehenden Wahlkampf erneut eine zentrale Rolle spielen.

Trump plant unterdessen am Dienstag einen Besuch in einem Ford-Werk in Michigan. Bei einem Auftritt im Detroit Economic Club will er seine Industrie- und Zollpolitik bewerben – und das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen.

Bn-Redaktion/ts
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Riesige Nachfrage: Meta mit Milliarden-Wette auf KI-Brillen

16:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

JPMorgan warnt: Trumps Plan könnte Milliarden kosten

16:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DWave Quantum überrascht mit Milliardenübernahme Aktie dreht …

15:05 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax bleibt vor den US-Verbraucherpreisen in Deckung: BASF – Fliegt…

13:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DHL Group: Notiert die Aktie bald oberhalb von 50 Euro?

12:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Windkraft-Befreiung in den USA belebt Orsted-Aktie: US-Gericht kippt…

12:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Umsatz überrascht nach Preissprüngen – Lindt und Sprüngli-…

11:30 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rüstungswerte wieder gefragt: Renk lässt es krachen. Weitere …

11:04 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer