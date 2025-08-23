Münchener Rück

Münchener Rück: Sind das schon wieder Kaufkurse oder noch Finger weglassen?
© Bild: istockphoto.com/JHVEPhoto
Die Aktie des Rückversicherers erlebte unmittelbar nach der Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 ein veritables Kursdebakel. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Der Staub hat sich ein wenig gelegt. Das gibt den Blick frei. Über allem schwebt jedoch die Frage: Sind das schon wieder Kaufkurse oder sollte man doch noch die Finger von der Aktie lassen?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 555,80 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Die Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) geriet nach Bekanntgabe der Zahlen für das 2. Quartal 2025 unter die Räder. Der Markt war enttäuscht und diese Enttäuschung brach sie im Anschluss über einen veritablen Abverkauf Bahn. Im Kommentar vom 09. August berichteten wir an dieser Stelle detailliert über die Zahlen. Im Vorfeld der Zahlen schwang sich die Aktie auf über 600 Euro auf. Das exponierte Kursniveau konnte die Aktie im Anschluss an die Veröffentlichung nicht halten und rauschte nach unten. Mittlerweile haben sich die Gemüter beruhigt. Der Aktie des Rückversicherers gelang es in der Folgezeit, die wichtige Unterstützung bei 550 Euro zu verteidigen und so einen Rutsch auf 500 Euro zu verhindern. Die erfolgreiche Verteidigung der 550 Euro war eminent wichtig, verläuft in diesem Bereich doch die 200-Tage-Linie. Ein bärisches Kreuzen der 200-Tage-Linie wäre aus charttechnischer Sicht ein wichtiges Warnsignal.

Chartanalyse

Zusammengefasst

Die Münchener Rück hat das Kursdebakel unmittelbar nach der Zahlenveröffentlichung überstanden. Ob die 550 Euro bereits der Konsolidierungsboden sind, bleibt indes abzuwarten, denn für Rückversicherer bricht nun eine saisonal heikle Phase an. Die Hurrikansaison wirft ihre Schatten voraus. Im besten Fall verläuft diese glimpflich. Sollte es hingegen größere Schäden geben, könnte das den Aktienkurs der Münchener Rück belasten. Um der Aufwärtsbewegung wieder frisches Momentum zu verleihen, bedarf es eines Vorstoßes über die 600 Euro / 610 Euro. Ein Rücksetzer unter die 500 Euro sollte unter allen Umständen verhindert werden; idealerweise halten bereits die 550 Euro.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der kanadischen RBC senkten unlängst ihr Kursziel für die Aktie der Münchener Rück von 572 Euro auf 566 Euro. Das Votum lautet unverändert „sector-perform“. Deutlich skeptischer ist man hingegen im Hause Jefferies. Das Votum lautet hier unverändert „hold“, das Kursziel 485 Euro.

Bn-Redaktion/mt
