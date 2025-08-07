Nächster Krypto-Turbo:
DOGE & Litecoin: Rollt hier jetzt die nächste Mining‑Offensive an!
Musk dominiert

07.08.2025, 15:59 Uhr

Musk dominiert: Tesla auf dem Prüfstand der Börse
© Bild von Austin Ramsey auf Unsplash
Die Tesla-Aktie notiert aktuell bei 274,20 EUR – und das trotz frischer Impulse von CEO Elon Musk. Zwischen KI-Versprechen, Cybertruck-Kritik und einem umstrittenen Gehaltsmodell bleibt der Elektroautopionier in der öffentlichen Debatte präsent. Doch wie viel Substanz steckt noch hinter der Story?
Tesla 274,78 EUR -0,03 %

FSD-Software als nächster Kurs-Booster?

Elon Musk befeuert erneut Erwartungen rund um Teslas Full Self-Driving (FSD)-Software. Laut aktuellen Aussagen befinde sich die Technologie kurz vor einem „Quantensprung“ – ein Rollout mit verbesserter Entscheidungsintelligenz sei in der finalen Testphase.
Die Analysten von Wedbush sehen in FSD das zentrale Element für Teslas nächste Wachstumswelle, mit einem möglichen Umsatzpotenzial von 15 bis 20 Milliarden USD jährlich bis 2030. Doch bislang blieb der technologische Durchbruch aus – und Anleger verlangen mehr als Visionen.

Batteriespeicher: Tesla dominiert ein Nischensegment

Abseits der Autos wächst Teslas Bedeutung im Bereich stationärer Energiespeicherung. Laut der jüngsten BESS-Rankings (Battery Energy Storage Systems) führt Tesla weltweit in Installationen und Marktanteilen. Im ersten Halbjahr 2025 wurden 7,2 GWh an neuen Speicherkapazitäten ausgeliefert – ein Plus von 24 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Bereich wird von vielen Investoren bislang unterschätzt, bietet jedoch aufgrund steigender Netzinstabilitäten enormes Potenzial.

Musk-Vergütung: Erfolg oder Irritation?

Das erneut diskutierte Vergütungspaket für Elon Musk stößt auf Kritik – nicht nur in den Medien, sondern auch unter Investoren. Der „The Economist“ bezeichnete die Entlohnung als „Spekulationsanreiz mit systemischer Wirkung“.
Tesla verteidigt das Modell als leistungsbasiert: Musks Kompensation sei an ambitionierte Umsatz- und Margenziele gekoppelt. Doch die Diskussion über Governance, Machtkonzentration und Unternehmensführung bleibt.

Cybertruck im Kreuzfeuer – wortwörtlich

Für virales Aufsehen sorgte die Meldung, dass die US Air Force Cybertrucks als Zielobjekte in Tests verwendet habe. Obwohl Tesla betont, dass dies nicht auf eine Schwäche des Modells hinweist, werfen Kritiker Fragen zur Materialqualität und Positionierung auf. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach dem futuristischen Pick-up stark – die Wartezeiten betragen aktuell bis zu 14 Monate.

Community-Stimmung

Im boersennews.de-Forum zeigt sich ein gemischtes Bild. Viele Fans bleiben überzeugt: „FSD wird alles verändern – wir stehen am Anfang.“ Andere äußern Zweifel: „Musk redet mehr, als er liefert – der Kurs braucht Substanz.“
Besonders diskutiert wird das Musk-Gehalt – einige verteidigen es als „gerecht für den Impact“, andere nennen es „maßlos“.
Konsens: Tesla bleibt spannend, aber nicht sorgenfrei.

Bn-Redaktion/pl
