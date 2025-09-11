Anzeige
+++>>> Republic Technologies setzt auf FalconX, um Ethereum-Validatoren zu skalieren – und Anleger schauen genau hin <<<+++
Novo Nordisk

Gelingt der Aktie jetzt endlich das Comeback? 11.09.2025, 13:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk: Gelingt der Aktie jetzt endlich das Comeback?
© Foto von Pavel Danilyuk auf Pexels
Der Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk steht weiterhin unter Druck. Bisherige Versuche, eine nachhaltige Trendwende einzuleiten, scheiterten. Geduld bleibt daher eine gefragte Tugend.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 45,77 EUR -1,43 % Gettex

Novo Nordisk treibt Umstrukturierung voran

Der Pharmakonzern hat indes die Zeichen der Zeit erkannt und treibt die Restrukturierung voran. Zukünftig will sich Novo Nordisk verstärkt auf die Bereiche Diabetes und Adipositas konzentrieren, in denen der Konzern erhebliche Wachstumschancen sieht. Gleichzeitig fallen der Restrukturierung bis zu 9.000 Stellen zum Opfer. Zuletzt beschäftigten die Dänen etwas mehr als 78.000 Menschen weltweit. Die Streichung der 9.000 Stellen trifft somit einen erheblichen prozentualen Anteil an der bisherigen Belegschaft.

Das Ziel ist klar definiert: Die Kosten sollen langfristig gesenkt werden. Kurzfristig belastet der Prozess jedoch. In Zahlen. Novo Nordisk rechnet durch den Abbau der Stellen mit einem Einsparpotenzial von bis 8 Mrd. Dänische Kronen jährlich und das ab 2026. Kurzfristig wird das Ergebnis aufgrund von Einmalaufwendungen jedoch mit 8 Mrd. Dänische Kronen belastet. Infolgedessen musste Novo Nordisk die Prognose für 2025 (einmal mehr) nach unten anpassen. Das Wachstum des operativen Ergebnisses wird in 2025 währungsbereinigt nunmehr in einer Spanne von 4 Prozent bis 10 Prozent erwartet. Noch Mitte August ging man von einem EBIT-Wachstum in Höhe von 10 Prozent bis 16 Prozent aus.

Novo Nordisk Aktienchart bei Börsennews

Novo Nordisk mit Bodenbildung beschäftigt 

Aus charttechnischer Sicht setzte Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) den Versuch der Bodenbildung fort. Weiterhin gilt: Abwärtstrends dominieren das Handelsgeschehen bei Novo Nordisk. Um eine untere Trendwende zu forcieren, muss die Aktie die Widerstände bei 50 Euro und 60 Euro überwinden. Unter die 40 Euro darf es hingegen nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden, da bei einem Rücksetzer unter die 40 Euro die Bodenbildung auf dem aktuellen Niveau als gescheitert angesehen werden müsste. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „neutral“ für Novo Nordisk und das Kursziel von 340 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 45,54 Euro). Etwas optimistischer ist man im Hause JPMorgan. Hier lautet das Votum „overweight“. Das Kursziel sehen die Analysten bei 500 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 66,98 Euro). Die Analysten von Bernstein Research stuften die Aktie zwar von „market-perform“ auf „outperform“ hoch, senkten aber gleichzeitig das Kursziel von 620 Dänische Kronen auf 540 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 72,34 Euro).

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MM1L4A
Ask: 0,67
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MM3RNE MM1L4A. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
2 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
4 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
5 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
6 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
TotalEnergies: Mega-Deal bringt LNG-Schub!

13:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Amazon überrascht mit AR-Brillen: Markt in Aufruhr

13:45 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk revolutioniert Produktion: 1.000 Getriebe pro Jahr!

13:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold in banger Erwartung: Vollständige Eskalation bei Barrick, …

13:36 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax zittert vor Inflationsdaten: Volkswagen Vz. – Kommt es zur …

11:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alibaba attackiert Meituan: Milliarden für Street Stars

Gestern 19:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Shell liefert nach Ungarn: Das Ende von russischem Gas?

Gestern 19:34 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

China öffnet Tür für Sanofis neue Hoffnung im Diabetesmarkt

Gestern 14:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer