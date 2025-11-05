Asiens Krypto-Boom startet:
Novo Nordisk mit Zahlen

05.11.2025, 11:30 Uhr

Novo Nordisk mit Zahlen: Das kann doch keinen mehr schocken
© Bild von Rigby40 auf Pixabay
Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk legte heute (05. November) die mit Spannung erwarteten Ergebnisse für die ersten drei Quartale 2025 vor. Infolge eines schwächeren September-Quartals passten die Dänen ihre Gesamtjahresprognose an.
Der Markt nahm die Nachricht geradezu stoisch zur Kenntnis. Ein Großteil der Marktakteure hatte offenkundig damit gerechnet. Doch nicht nur mit den Zahlen sorgten die Dänen für Aufsehen. Auch der Umstand, dass sie kürzlich ihr Angebot an Metsera noch einmal nachbesserten, fand Beachtung. 

Novo Nordisk bessert bei Metsera nach

Novo Nordisk besserte kürzlich das Angebot an Metsera noch einmal nach. Über das erste Angebot berichteten wir an dieser Stelle am 02. November. Nun bieten die Dänen 62,2 US-Dollar je Aktie (zuvor 56,5 US-Dollar). Mit dem Erreichen bestimmter Meilensteine würden nunmehr weitere 24,0 US-Dollar je Aktie (zuvor 21,25 US-Dollar) fällig. Insgesamt hätte die Transaktion somit ein Volumen von 10 Mrd. US-Dollar (zuvor 9 Mrd. US-Dollar). Das Angebot von Novo Nordisk liegt somit deutlich über dem von Pfizer.

Novo Nordik Aktienchart bei Börsennews in der Analyse

Novo Nordisk mit schwachen 9-M-Daten und neuer 2025er Prognose

Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) veröffentlichte für die ersten neun Monate 2025 einen Umsatz in Höhe von 229,920 Mrd. Dänische Kronen (DKK). Damit verzeichneten die Dänen gegenüber dem entsprechenden 9-Monats-Zeitraum 2024 einen Umsatzanstieg in Höhe von 12 Prozent, währungsbereinigt um 15 Prozent. Das operative Ergebnis wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 95,922 Mrd. DKK angegeben, nach 91,602 Mrd. DKK im entsprechenden 9-Monats-Zeitraum 2024. Das ist ein Plus in Höhe von 5 Prozent, währungsbereinigt waren es 10 Prozent. Der Konzern gab den Nettogewinn mit 75,543 Mrd. DKK an, nach 72,758 Mrd. DKK in den ersten neun Monaten 2024.

Das schwache dritte Quartal zwang Novo Nordisk abermals zu einer Prognoseanpassung. Die neue Prognose sieht nunmehr ein Wachstum des operativen Ergebnisses (währungsbereinigt) von 4 Prozent bis 7 Prozent vor. Noch im September prognostizierte Novo Nordisk ein EBIT-Wachstum in Höhe von 4 Prozent bis 10 Prozent.

Chartcheck

Der obere Chart verdeutlicht, dass aktuell einmal mehr der eminent wichtige Unterstützungsbereich von 40 Euro / 38,5 Euro im Fokus steht. Sollte das August-Tief signifikant unterschritten werden, wäre Obacht geboten. In diesem Fall ist die Bodenbildung vom Tisch. Eine Neubewertung würde notwendig werden. Nachhaltige Entspannung ist erst bei Kursen von 50 Euro zu erwarten. 

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
