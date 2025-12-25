Novo Nordisk schon vor Weihnachten reich beschenkt

Novo Nordisk schon vor Weihnachten reich beschenkt: Explodiert die Aktie jetzt?
Das Börsenjahr 2025 verlief für die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk sehr enttäuschend. Bislang musste man sich schon sehr bemühen, um den letzten Monaten etwas Positives abzugewinnen. Doch kurz vor Weihnachten könnte sich Entscheidendes getan haben. Womöglich startet nun das Comeback des einstmaligen Highflyers.
Steht die Leidenszeit vor dem Ende?

Das Jahr 2025 war von zahlreichen Rückschlägen geprägt. Die Aktie hatte einen schweren Stand an der Börse. Im stark ausgeprägten Abwärtstrend (grün dargestellt) manifestierte sich die wenig lauschige Gemengelage. Nach  veritablen Kursrückgängen setzte die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk schließlich im Bereich von 40 Euro zur Bodenbildung an. Kurzzeitig geriet diese Bodenbildung arg ins Wanken, als es für Novo Nordisk unter die 40 Euro auf das bislang gültige 52-Wochen-Tief von 35,8 Euro ging.

In dieser heiklen Phase hätte es wohl niemanden überrascht, wenn das nächste Kursziel im Bereich von 30 Euro und darunter gelegen hätte, doch die Dänen bekamen die Kurve. Die Aktie kehrte über die Marke von 40 Euro zurück.

Aktienchart

Die FDA gibt grünes Licht für Abnehmtablette

Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) eine Abnehmpille von Novo Nordisk zugelassen habe. Die Tablette enthält den gleichen Wirkstoff wie Wegovy. Mit der Zulassung erhoffen sich die Dänen die Erschließung neue Kundengruppen. Mit dem oral einzunehmenden Präparat schafft Novo Nordisk eine Alternative zu den Injektionsvarianten.

Der Markt feierte die Nachricht. Die Aktie (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) reagierte mit einem veritablen Kurssprung auf die Nachricht.

Grundstein für einen starken Jahresbeginn könnte gelegt worden sein

In die langwierige Bodenbildung könnte endlich der erhoffte Schwung gekommen sein. Novo Nordisk löste sich von den 40 Euro und attackiert nun den bis dato dominierenden Abwärtstrend (grün dargestellt) mit Vehemenz. Um den Ausbruch zu bestätigen, bedarf es jedoch eines Vorstoßes über die 50 Euro. Hingegen sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben; idealerweise auf 40 Euro. Bei einem Rücksetzer unter die 35,8 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für die Aktie von Novo Nordisk. Das Kursziel setzen die US-Amerikaner unverändert mit 350 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 46,86 Euro) an.

Bn-Redaktion/mt
