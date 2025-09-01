Novo Nordisk setzt Signal

01.09.2025, 16:40 Uhr

Novo Nordisk sorgt mit neuen Studiendaten für Aufsehen: Wegovy zeigt im Vergleich zu Eli Lillys Tirzepatid einen deutlichen Vorteil beim Herzschutz. In der Analyse von über 21.000 Patientendaten reduzierte das Medikament das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse signifikant. Damit gewinnt Novo nicht nur an Börsendynamik, sondern stärkt auch seine Marktposition im Milliardenmarkt für Abnehmpräparate.
Real-World-Daten mit Signalwirkung

Novo Nordisk sorgt mit frischen Studiendaten für Aufsehen: Das Blockbuster-Medikament Wegovy (Semaglutid) zeigt im direkten Vergleich mit Eli Lillys Tirzepatid (Mounjaro/Zepbound) einen klaren Vorsprung beim Herzschutz. In der sogenannten STEER-Analyse wurden die Daten von mehr als 21.000 übergewichtigen oder adipösen US-Patienten ausgewertet, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen litten, jedoch keinen Diabetes hatten. Das Ergebnis: Unter kontinuierlicher Behandlung reduzierte Wegovy das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod um 57 Prozent gegenüber Tirzepatid. Selbst wenn Therapiepausen berücksichtigt wurden, blieb eine Risikoreduktion von 29 Prozent bestehen.

Die Studie basierte auf Daten aus den Jahren 2016 bis 2024 der Komodo-Datenbank und hatte eine mittlere Nachbeobachtungszeit von rund acht Monaten. Schwere kardiovaskuläre Ereignisse waren insgesamt selten, doch trat dies unter Wegovy nur bei 0,1 Prozent der Patienten auf – im Vergleich zu 0,4 Prozent bei Tirzepatid.

Kursimpuls und Marktchancen

Die Börse reagierte prompt: Die Aktie von Novo Nordisk legte am Montag über 3 Prozent zu. "Diese Daten bestätigen, dass Semaglutid das einzige verfügbare GLP-1-basierte Medikament mit nachgewiesenen kardiovaskulären Vorteilen für Menschen mit Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ohne Diabetes ist", betonte Ludovic Helfgott, Leiter der Produkt- und Portfoliostrategie bei Novo Nordisk, auf dem Kongress der European Society of Cardiology in Madrid.

Auch wenn es sich nicht um eine randomisierte, kontrollierte Studie handelt und daher keine endgültige Kausalität bewiesen ist, verschafft das Ergebnis Novo Rückenwind in einem Markt, dessen Volumen bis Anfang der 2030er Jahre auf 150 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Besonders brisant: Novo hatte zuletzt in den USA Marktanteile an Lillys Zepbound verloren.

Strategische Stärkung durch Pipeline

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist strategisch günstig. Erst im August hatte Novo einen Einstellungsstopp für nicht-kritische Positionen verhängt – ein Signal für wachsenden Wettbewerbsdruck. Mit den neuen Studiendaten gelingt es dem Konzern nun, die Unterschiede zwischen Wegovy und Tirzepatid klarer herauszustellen.

Parallel arbeitet Novo an einer hochdosierten, oralen Version von Wegovy. In späten klinischen Studien führte diese Variante bei übergewichtigen Erwachsenen zu einem Gewichtsverlust von bis zu 15 Prozent. Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft derzeit den Zulassungsantrag, und eine Entscheidung noch in diesem Jahr gilt als möglich.

Damit unterstreicht Novo Nordisk seine Ambitionen, nicht nur die Marktführerschaft zu behaupten, sondern diese durch Innovation und neue Darreichungsformen weiter auszubauen.

