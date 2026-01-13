Novo Nordisk

13.01.2026, 17:22 Uhr

Die Aktie von Novo Nordisk zeigt nach einer längeren Schwächephase erste Anzeichen einer technischen Stabilisierung. Nach dem deutlichen Rückgang im Jahresverlauf konnte der Titel zuletzt wichtige charttechnische Marken zurückerobern. Damit hat sich das kurzfristige Trendbild verbessert, auch wenn eine übergeordnete Trendwende bislang noch nicht eindeutig bestätigt ist.
Überschreiten der 44-Euro-Marke beendet den Abwärtstrend

Auf Sicht der vergangenen sechs Monate hatte sich im Dezember eine mögliche Bodenbildung abgezeichnet. Diese wurde zum Jahresende durch einen dynamischen Kursimpuls bestätigt. Der zuvor zentrale Widerstandsbereich um 44 Euro wurde nachhaltig überschritten und fungiert nun als maßgebliche Unterstützung. Mit diesem Überschreiten wurde der zuvor dominante bärische Trend technisch klar unterbrochen und die Grundlage für eine Stabilisierung geschaffen.

Kurs etabliert sich oberhalb der Schlüsselzone

Nach dem Überschreiten folgten weitere Anschlusskäufe, die den Kurs in eine höhere Handelsspanne führten. Die Aktie befindet sich damit aktuell in einer konstruktiven, jedoch noch neutralen Phase. Aus technischer Sicht handelt es sich um eine Übergangssituation, in der sich entscheidet, ob sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren kann. Die Fähigkeit, die Gewinne oberhalb der Schlüsselzone zu halten, ist hierfür ein entscheidender Faktor.

September-Hoch als nächste technische Hürde

Kurzfristige Rücksetzer in Richtung der Unterstützungszone um 44 Euro wären charttechnisch unkritisch, solange dieser Bereich verteidigt wird. Auf der Oberseite rückt nun das Hoch aus dem September 2025 in den Fokus. An dieser Marke dürfte sich zeigen, ob die Käuferseite ausreichend Stärke besitzt, um den Übergang in einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu vollziehen oder ob es zu einer erneuten Konsolidierung kommt.

In der Börsennews-Community überwiegt derzeit eine konstruktiv-positive Grundhaltung. Viele Diskussionsteilnehmer werten kurzfristige Rücksetzer als normale Konsolidierung innerhalb der jüngsten Erholung und verweisen auf vergleichbare Bewegungen im gesamten Pharmasektor. Gleichzeitig bleibt die Aufmerksamkeit hoch, insbesondere mit Blick auf das US-Handelsgeschehen und die Frage, ob die jüngsten charttechnischen Fortschritte bestätigt werden können. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
