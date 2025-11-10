Kupfer-Schock!:
Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
10.11.2025, 14:50 Uhr

Novo Nordisk vor Kursbeben? Schlechte Nachrichten reißen nicht ab
© Foto von insung yoon auf Unsplash
Die schlechten Nachrichten wollen kein Ende nehmen. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk musste nun im Kampf um das US-amerikanische Biotechnologieunternehmen Metsera den nächsten Rückschlag hinnehmen. Bereits zuvor enttäuschten die Dänen mit schwachen Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres und einer abermaligen Anpassung der Prognose.
Novo Nordisk geht bei Metsera leer aus

Noch in der Kommentierung vom 05. November thematisierten wir an dieser Stelle neben den Finanzergebnissen das nachgebesserte Angebot von Novo Nordisk an Metsera. Zwischenzeitlich  haben sich die Ereignisse überschlagen. Pfizer besserte sein Angebot an Metsera ebenfalls noch einmal nach. Metsera entschied sich letztendlich für das Angebot von Pfizer, womöglich auch um kartellrechtliche Probleme zu vermeiden. Das letzte Wort werden jedoch die Metsera-Aktionäre haben. Novo Nordisk wird auf eine weitere Aufstockung seiner Offerte verzichten. Und dieser Schritt wurde von der Börse zunächst positiv aufgenommen. Eine Fortsetzung des Bieterwettkampfs hätte womöglich weitreichende Konsequenzen gehabt. Pfizer kann sich als großer Gewinner sehen, dürfte sich für das Pharmaunternehmen durch die Metsera-Übernahme doch die Tür zum lukrativen Markt für Abnehmmittel öffnen. Novo Nordisk könnte hingegen mit Pfizer ein weiterer ernstzunehmender Konkurrent erwachsen. Um dieses Szenario zu vermeiden, zogen die Dänen gegen Pfizer in den Bieterwettstreit; blieben jedoch erfolglos.

Novo Nordisk Aktie

Aktie steigt nach dem Ausstieg aus dem Übernahmepoker

Der Ausstieg von Novo Nordisk aus dem Übernahmepoker um Metsera sorgte zumindest temporär für Erleichterung. Die Aktie ((WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) legte zunächst zu. Aus charttechnischer Sicht kommt die aktuelle Erholung gerade zur richtigen Zeit, denn ein Kursbeben drohte, stand doch der eminent wichtige Unterstützungsbereich 40 Euro / 38,5 Euro im Fokus und massiv unter Druck. Der obere Chart verdeutlicht die Brisanz der Konstellation. Ein neues 52-Wochen-Tief würde der Aktie die „Falltür“ in Richtung 35 Euro oder gar 30 Euro öffnen. Trotz aktueller Erholung ist das Szenario aber noch nicht vom Tisch. Auf der Oberseite muss eine knackige Erholung her, um den Würgegriff der Korrektur zu lösen. Ein Ausbruch über die 50 Euro wäre ein Anfang. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Bernstein Research bestätigten zuletzt ihr Votum „outperform“ für Novo Nordisk. Das Kursziel für die Aktie sehen sie nach wie vor bei 540 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 72,32 Euro). Die Analysten von Deutsche Bank Research sind sogar noch optimistischer. Deren Kursziel lautet 600 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 80,35 Euro), das Votum „buy“.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
