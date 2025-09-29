Anzeige
Nun gilt es!

Vestas – Aktie steuert zentralen Kursbereich an 29.09.2025, 11:29 Uhr

Nun gilt es! Vestas – Aktie steuert zentralen Kursbereich an
© Mit freundlicher Genehmigung von Vestas Wind Systems A/S
Seit dem markanten August-Hoch ging für die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas nicht mehr sonderlich viel. Gewinnmitnahmen dominierten in den letzten Wochen das Handelsgeschehen. Der Rücksetzer unter die Marke von 16 Euro setzte die Vestas-Aktie weiter unter Druck.
Vestas  - Nun gilt es!

Nach dem Verlust der Unterstützung von 16 Euro stand kurzzeitig ein Durchmarsch in Richtung 14 Euro zu befürchten, doch die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) konnte eine Ausdehnung der Bewegung auf 14 Euro verhindern und drehte zuletzt nach oben ab. Der Kursbereich von 14 Euro ist als Unterstützung eminent wichtig. Eine starke Horizontalunterstützung, die 200-Tage-Linie sowie der im Frühjahr etablierte Aufwärtstrend (grün dargestellt) bilden im Bereich von 14 Euro ein wichtiges Unterstützungscluster. Ein Rücksetzer wäre aus charttechnischer Sicht ein fatales Signal und würde zudem eine Neubewertung notwendig machen.

Vestas

Dass es Vestas zuletzt gelang, erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, ist nicht zuletzt auf einen positiven Newsflow zurückzuführen. In den letzten Handelstagen gab es einige Meldungen über Auftragseingänge, die die Dänen in verschiedensten Ländern (unter anderem USA, Deutschland, Argentinien) an Land ziehen konnten. Der Markt honorierte die Entwicklungen. Vestas gelang es, über die Marke von 16 Euro zurückzukehren. Nun muss es für die Aktie darum gehen, den Schwung und das Momentum zu nutzen, um über die nächste Hürde von 17 Euro zu springen. Sollte das Unterfangen gelingen, stünde einem Test des zentralen Widerstandsbereiches 18 Euro / 18,4 Euro nicht mehr sonderlich viel im Wege.

Zusammengefasst

Nach dem August-Hoch musste die Vestas-Aktie erst einmal kleinere Brötchen backen. Mittlerweile scheint der Wind abermals zu drehen. Nicht zuletzt trieben Nachrichten über Auftragseingänge die Erholung voran. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert: Vestas muss über die 17 Euro und über den zentralen Widerstandsbereich von 18,0 Euro / 18,4 Euro, um der Erholung Nachdruck und Relevanz zu verleihen. Die zentrale Unterstützungszone ist in den Bereich von 14 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten unlängst einmal mehr ihr Votum „overweight“ für Vestas. Sie sehen weiterhin ein Kursziel für die Aktie in Höhe von 164 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 21,97 Euro).

Bn-Redaktion/mt
