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Nvidia ringt um Comeback, Analysten kürzen

Und bald kommen die Zahlen 13.11.2026, 09:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia ringt um Comeback, Analysten kürzen: Und bald kommen die Zahlen
AI MODIFIED
© Foto von Abhishek Kumar auf Unsplash
Die Nvidia-Aktie wurde in den letzten Tagen von heftigen Turbulenzen erfasst. Der einstige Highflyer erlebte eine harte Landung. Die Hintergründe rund um den ehemaligen Nvidia-CEO Jensen Huang sind hinlänglich bekannt. Mit seinem Rücktritt löste Huang einen weiteren Abverkauf aus: War es ein letztes reinigendes Kursgewitter und damit der Beginn einer Trendwende?
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Nvidia erlebt dramatischen Kurssturz

Je mehr Details zur vermeintlichen Spionageaffäre rund um Jensen Huang bekannt wurden, umso stärker wurde der Verkaufsdruck. Die Aktie notierte Anfang November noch bei 200 US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Aktie jedoch bereits über 15 Prozent vom Oktober-Hoch bei 240 US-Dollar abgegeben. Die Korrektur beschleunigte sich aufgrund der Ereignisse noch einmal. Zuletzt kam Nvidia mit Ach und Krach im Bereich von 150 US-Dollar zum Stehen und drehte wieder nach oben ab. Im Bereich von 150 US-Dollar sahen Anleger offenkundig die Zeit gekommen, auf eine vermeintliche Schnäppchenjagd zu gehen. 

Und bald kommen die Zahlen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage rückt die Zahlenveröffentlichung von Nvidia immer näher. Am 17. November wird es soweit sein. Der Tech-Konzern wird über das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2027 berichten. Und die Zahlen sollten besser exzellent ausfallen, will Nvidia nicht Gefahr laufen, eine neue Baustelle aufzumachen. 

Nvidia Aktienchart

Analysten senken Kursziele dramatisch

Analysten reagierten auf die jüngsten Entwicklungen und korrigierten ihre Kursziele mitunter deutlich. So bestätigten die Analysten von JPMorgan zwar ihr Votum „overweight“. Das Kursziel senkten sie hingegen von 320 US-Dollar auf 215 US-Dollar.  Die Analysten der kanadischen RBC gingen ähnlich vor. Sie bestätigten zwar ihr Votum „outperform“, das Kursziel strichen sie aber konsequent von 330 US-Dollar auf 230 US-Dollar zusammen. Die Analysten der DZ Bank senkten den fairen Wert für die Aktie von 320 US-Dollar auf 215 US-Dollar. Das Votum lautet indes unverändert „kaufen“. Noch rigoroser gingen die Analysten von Bernstein Research vor. Sie halbierten das Kursziel von 400 US-Dollar auf 200 US-Dollar. Das Votum senkten sie von „outperform“ auf „market-perform“. 

Zusammenfassung 

Die Nvidia-Aktie muss aufpassen, dass sie nicht in einen Strudel gerät. Die Abwärtsdynamik ist beachtlich. Die aktuell zu beobachtenden Ansätze, eine Erholung auf die Beine zu stellen, sollte man noch nicht überbewerten. Erst die Ausbildung eines stabilen Bodens macht die Nvidia-Aktie unter antizyklischen Aspekten interessant. Möglicherweise helfen hierbei die anstehenden Zahlen oder aber sie machen alles noch schwieriger. „Greife niemals ins fallende Messer“ heißt eine bekannte Börsenregel. Und noch ist Nvidia dieses fallende Messer.

Bn-Redaktion/mt
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