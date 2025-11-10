Palantir wächst rasant, doch Investoren zweifeln an der Bewertung: Palantir Aktie unter Druck trotz Rekordzahlen – Bewertung sorgt für Turbulenzen

Kupfer-Schock!:
Palantir wächst rasant, doch Investoren zweifeln an der Bewertung
Palantir hat mit starken Quartalszahlen überrascht, doch die Aktie gerät trotzdem ins Straucheln. Gewinnmitnahmen und massive Bewertungssorgen überschatten das operative Momentum.
Microsoft 433,45 EUR +0,90 % TTMzero RT
Palantir 158,80 EUR +1,95 % Lang & Schwarz
Snowflake Registered (A) 231,98 EUR +2,08 % TTMzero RT

Rekordumsatz trifft auf fallende Kurse

Im dritten Quartal erzielte Palantir einen Umsatz von rund 1,18 Milliarden US Dollar. Das entspricht einem Wachstum von etwa 63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn lag bei rund 475,6 Millionen US Dollar und übertraf damit deutlich die Erwartungen der Analysten. Besonders das US amerikanische Gewerbekundengeschäft entwickelte sich dynamisch. Die Nachfrage nach KI basierten Datenlösungen nimmt weiter zu.

Trotz dieser starken Zahlen verlor die Aktie im vorbörslichen Handel deutlich an Wert. Ein Minus von über sechs Prozent signalisiert, dass der Markt der aktuellen Bewertung nicht traut. Das Kurs Umsatz Verhältnis liegt bei über dem 100 fachen, was selbst im technologieorientierten Softwareumfeld als extrem gilt.

Analysten warnen vor überzogenen Erwartungen

Die Wachstumszahlen überzeugen, doch sie reichen offenbar nicht aus, um die hohen Erwartungen des Marktes zu rechtfertigen. Analysten sehen im aktuellen Bewertungsniveau ein erhebliches Rückschlagpotenzial. Viele Investoren dürften nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate Gewinne mitgenommen haben.

Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Snowflake oder Microsoft erscheint Palantir deutlich teurer. Beide Unternehmen bewegen sich auf einem niedrigeren Bewertungsniveau, obwohl sie ebenfalls von der zunehmenden Bedeutung datenbasierter Anwendungen profitieren.

Erwartungsdruck bleibt hoch

In einem Marktumfeld mit steigenden Zinsen und wachsendem Fokus auf reale Profitabilität könnte Palantir unter Druck geraten. Zwar hat das Unternehmen seine Jahresprognose angehoben, doch die Zweifel an der Nachhaltigkeit des Wachstums bleiben bestehen. Entscheidend wird sein, ob Palantir auch international zulegen und das Geschäft außerhalb der USA ausbauen kann. Wird Palantir die ambitionierten Erwartungen weiterhin übertreffen oder beginnt nun eine Phase der Ernüchterung am Markt?

